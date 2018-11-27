普鴻明年新增多家客戶 可望切入純網銀應用營運看俏

金融支付系統業者普鴻 (6590-TW)，預計將於 12 月下旬掛牌，董事長林群國指出，明年除了新增多家投信、證券客戶，也有望打入純網銀市場，最快明年第 1 季會有結果。

林群國表示，隨著洗錢防制法上路後，投信、證券等銀行之外的金融機構，對洗錢防治資訊系統、金融監理法規法報平台等相關需求增加，因此明年也新增多家客戶。

而純網銀將於明年上路，普鴻也可望大啖商機，林群國表示，目前已跟有意設立純網銀的各家業者接洽，最快明年第 1 季可望有結果。

林群國表示，目前除公司外，還有多家業者也想打入純網銀市場，不過目前公司在國內金融支付系統、法規報表系統等均為龍頭，加上擁有整合優勢，可準時達成純網銀上線目標，將有助爭取客戶。

此外，普鴻也是全球區塊鏈盟主 R3 目前在台灣唯一的合作夥伴，林群國表示，雖然目前區塊鏈落地應用尚未成熟，加上國內也未有相關法規，效益還難以顯現，但未來時機成熟，可望為營運帶來強勁動能。

普鴻今年前 10 月營收 2.6 億元，年增 19.1%，其中前 3 季稅後純益 1.69 億元，每股純益 1.3 元，直逼去年全年的 1.32 元，從產品應用來看，目前金融支付約佔整體營收 35%，法規報表 20%，委外人力 15%，其他如行動支付等則約占 30%。