〈半導體協會年會〉黃崇仁：美中貿易戰干擾 中國半導體業發展可能放緩 甚至面臨整併潮

台灣半導體協會今 (27) 日舉辦「2018 TSIA 年會」，力晶集團創辦人黃崇仁表示，目前產業充滿不確定性，預期明年第 1 季半導體業景氣會稍微放緩，而近期美中貿易戰僵持不下，一旦結果暫時塵埃落定，中國發展半導體腳步，恐因遭美國打擊而放緩許多，將無法再像過往一樣無限制擴充，且將面臨整併潮，預期將為台商帶來許多新機會，他並認為，晉華案就可顯現，美國就是要確保中國不能發展 DRAM。

談及美中貿易戰，黃崇仁表示，美國總統川普發起貿易戰，對台灣半導體業相對有利，因目前產業充滿不確定性，市場都在調節庫存，明年第 1 季半導體景氣將稍微放緩，但若美國確定要針對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅，隨著月底川習會塵埃落定後，情況將逐步明朗。

黃崇仁指出，原先中國市場產業庫存高，但受不確定性因素影響，市場觀望氣氛濃，庫存水位開始下滑，美國發起貿易戰後，許多中國企業本身泡沫壓力沉重，財務弱點反而暴露出來，台灣企業財務體質相比之下健全許多。

黃崇仁認為，美中貿易戰結果若能暫時塵埃落定，中國半導體業發展將因遭到美國打擊，而放緩許多，中國政府恐無法再像過往一樣無限制擴充，加上企業財務體質不健全，產業勢必面臨整併潮，預期最後會慢慢整併到較合理的產業狀態，調整市場體質，以因應美國的動作，這個過程將為台商帶來許多機會，「川普間接幫忙台灣的產業」。

對於福建晉華案，黃崇仁表示，就他所知，美國盯晉華盯得很厲害，這不是一天兩天的事，就他所了解的美光，也是要確保中國不能發展 DRAM，透過這次晉華案，可看出美國不願讓中國發展半導體的強烈意圖，因美國無法忍受，過去花了 20 幾年的努力，一下就被中國進來吞食，從美國司法部長親自針對晉華案召開記者會，就可知道事情的嚴重性。