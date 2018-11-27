〈半導體協會年會〉明年新增產能不多 黃崇仁：下半年DRAM又會開始缺貨

台灣半導體協會今 (27) 日舉辦「2018 TSIA 年會」，談及 DRAM 產業展望，力晶集團創辦人黃崇仁認為，明年市場沒有太多新產能挹注下，下半年會「很厲害」，DRAM 市場又會開始面臨缺貨情況，他並認為，經過晉華案後，可確定中國將不會再有任何 DRAM 廠能崛起。

對於 DRAM 市場後市展望，黃崇仁指出，福建晉華案之前，全球 DRAM 大廠怕晉華產能加入記憶體市場後，市場產能過剩，因此三星、SK 海力士與美光三大廠，多決定不擴充產能，在明年市場沒有太多新產能開出下，下半年可預期將會「很厲害」，DRAM 又會開始缺貨。

從福建晉華案來看，黃崇仁表示，就他所了解的美光，就是要確保中國不能發展 DRAM，且可確定的是，在此事件過後，中國將不會再有任何 DRAM 廠能崛起，Flash 則另當別論。

展望明年 DRAM 表現，相較黃崇仁樂觀看下半年，市場對後市普遍保守看待，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 與威剛 (3260-TW) 先前曾透露，看好新應用將持續推升 DRAM 需求動能，對明年產業發展未太悲觀看待，南亞科與威剛認為，明年 DRAM 價格將持穩緩跌，華邦電則點出，未來二、三季為觀察產業後市的關鍵時期。