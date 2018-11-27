利華攻差異化商品 喀什米爾特性羊毛開始輸台、日 為明年獲利新引擎

因應中國同業低價競爭，利華 (1423) 近年積極以差異化產品提高毛利率。今年開發出喀米爾特性羊毛開始輸出台、日，可望成為後續提升獲利新引擎。利華今年前三季超過 9 千萬元，同比倍增，其中，第三季毛利率高達 16.8% 創高，較上季增加 5.95 個百分點，較同期更大增 10.68 個百分點，營益率也正式站上兩位數，達 11.61%。



而除了澳洲羊毛原料價格的上漲之外，該公司注重研發，以差異化的產品策略經營，也是原因之一。利華表示，今年新研發出喀什米爾特性的羊毛料，質感接近高價的喀什米爾羊毛而成本大幅下降，目前已經開始少量出貨至台灣與日本市場，後續可望有效提升獲利。



利華說，純喀什米爾羊毛產出於高海拔高原的羊種，產量低、價格高，蓬鬆柔軟之外也富彈性，觸感極佳。而「喀什米爾特性」羊毛則賦予傳統羊毛具蓬鬆性，彈性與觸感均佳，與純喀什米爾羊毛一樣的特性，改善一般羊毛觸感與手感無法比擬喀什米爾羊毛的問題。



據悉，利華今年前三季業績以防縮毛條的貢獻最多，占比達 55%，其次為毛條，占比 39%，利基型產品碳化毛占比約 3%，羊毛脂占比 1%。區域市場方面，防縮毛條以印度占比 36% 最大，台灣市場 27%，韓、日各 19% 與 9%；毛條以日本最多，占比 44%，台灣 24%。