澳洲羊毛價格上漲 利華前三季獲利倍增 減資2成還股東

利華 (1423) 今年因澳洲乾旱導致羊毛價格上揚，加上國際經濟情勢上升以及匯率助陣，前三季獲利逾 9 千萬元，年增逾倍，EPS 0.54 元，創下新高。此外，該公司今年股東會通過現金減資 20%，約達 3.46 億元，減資後股本降為 13.84 億元，10/29 新股已經上市買賣。而減資後每股淨值提升，截至第三季底為止，為 17.26 元。



利華週二 (27 日) 召開法說會，說明今年前三季的營運表現。不過，該公司表示，目前羊毛價格從高檔開始反轉，且冬季進入傳統淡季，加上國際局勢轉趨複雜，皆是營運的不利因素，因此，該公司為了避免毛價下跌造成營運負擔，將進行產量與庫存的調節與控制。



該公司透露，目前庫存管控狀況良好，明年市況是否受到美中貿易戰衝擊，還待進一步觀察。



據悉，利華羊毛原料 100% 澳洲進口，澳洲羊毛從 2016 年底因產地供給減少加上中國市場需求上升，一路上漲至今，帶動利華去年在台幣大升之下，獲利仍顯著攀升，今年獲利也持續倍增。該公司評估目前羊毛價格回檔可能是貿易戰影響，公司已嚴控庫存因應。