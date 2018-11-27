〈搶搭韓流的概念股〉寶得利沉潛高雄據點 成長動能蓄勢待發

「韓流」概念股連 2 日發威，觀光業者未來成長空間受到看好，其中可留意到，伴手禮業者寶得利 (5301-TW) 過去 2 年在台據點陸續收攤，僅剩高雄直營據點，未來若陸客湧入高雄，銷售成長可期，同時，寶得利分散營運風險，近期陸續在海外擴點，效益逐漸顯現，也料將成另一大業績動能。

寶得利過去 2 年虧損，今年上半年虧損持續，不過，第 3 季已由虧轉盈，單季稅後純益 118 萬元，終結連續 9 季虧損，每股純益 (EPS)0.01 元。

寶得利轉盈，主要動能來自馬來西亞收入持續增加，公司樂觀看待本季業績還會再優於第 3 季，隨著海外據點獲利動能強勁，力拚明年全年轉盈。

不過，除海外成長動能，寶得利目前在高雄還設有一個直營店，隨著陸客到高雄旅遊風氣增溫，銷售成長機會蓄勢待發。

目前寶得利仍將拓點計畫放在海外，今年以來已在馬來西亞設立 3 個據點，寶得利董事長張雅琍表示，馬來西亞據點每月約可接待超過 1000 團陸客團，近期更獲馬來西亞官方肯定，頒發最佳珠寶店的殊榮。

展望後市，寶得利力拚持續深入東南亞市場，年底前在柬埔寨設立大型珠寶賣場，張雅琍強調「陸客喜歡去哪，寶得利就評估前往展店」，也不排除明年初前往日本。

顯然，寶得利整體營運逐漸揮別過去受到陸客來台驟減的衝擊，已見到曙光。