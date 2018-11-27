「修車地獄」：特斯拉維修 做好等9個月的心理準備

對於特斯拉車主來說，車壞了是最糟心的事。

替換的零部件等待時間超長，以及缺乏經過特斯拉認可的維修中心，一直是特斯拉電動車維修時遇到的突出問題。

而維修時間長、售後服務體驗差，背後反映的是特斯拉的生產質量把控不嚴、質檢故障率高以及現金流吃緊等問題。

如果不加以改善，特斯拉的股價或將繼續面臨波動。

維修等待期長達 9 個月

網上的特斯拉車主論壇上，充滿了車主的抱怨，許多人甚至後悔購買了這款電動汽車，因為一次維修可能需要等待幾個月的時間。

電動汽車網站 Electrek 顯示，越來越多的車主擔憂特斯拉電動車的維修問題。哪怕是最輕微的維修，也可能需要幾周甚至幾個月的時間才能修好。一些車主表示，普通維修需要 4 到 5 周；還有些車主甚至表示，需要 6 到 9 個月的維修時間。

對於維修時間長，特斯拉去年曾將責任歸咎於第三方汽車修理廠，然而修理廠又指責特斯拉稱自己花了很長的時間，才拿到零件，因此維修時間長的主要責任又回到特斯拉身上。

特斯拉曾在聲明中表示：

當我們的客戶在維修特斯拉汽車時遇到延誤時，我們完全理解他們的沮喪。我們一直在探索減少等待時間的方法，但核心問題是零部件的可用性。當我們收到特斯拉汽車的索賠申請時，我們會儘可能加快流程，以便更快地對這些汽車進行評估，以確定它們是否可修復。

Model 3 曾被抱怨冬天打不開車門

此次特斯拉車主在網上抱怨維修等待問題，已經不是第一次車主吐槽了。一周前，一眾特斯拉車主在網上抱怨，到了冬天 Model 3 就打不開車門。

華爾街見聞曾提及，特斯拉的 Model 3 系列去年底才開始陸續交付（中國區 Model 3 交付或於明年 3-4 月份啟動），而且是從溫暖的陽光加州開始，所以氣溫降低後車鎖反應慢的問題一直拖到現在才陸續被爆出來。

親特斯拉的 Electrek Co 的主編、加拿大魁北克市的 Fred Lambert，在收到一系列來自冷鋒最前線的加拿大東北部 Model3 車主的爆料後，用自己的 Model 3 做了測試。

當時魁北克的室外溫度是零下 7℃，他的特斯拉 app 顯示車內溫度是 1℃，隨後他選擇預加熱到 22℃。

經過約 10 分鐘的加熱（對車內加熱系統來說，這段時間完全足夠升溫到 22℃了）, Lambert 走到車門把大拇指摁到車把手的右側。

然後他在魁北克零下七度的室外戳了一分多鐘，終於，把內置把手戳出來了。

作為資深特斯拉粉絲和車主本人，Lambert 認為這個小問題，「很令人擔憂」，因為目前看不到好的解決方案。

特斯拉的短板：質量問題和售後服務

雖然此次特斯拉車主關於維修等待時間長的吐槽並未引起股價下跌，但售後服務、質量等方面的問題，無疑都組是特斯拉股價大幅波動的影響因素。

今年 6 月中下旬，特斯拉 Model S 被爆出在行駛中毫無徵兆地冒煙起火，起火較嚴重的是該車底部電池組的位置。

又有特斯拉內部人士表示，在生產過程中，特斯拉的質檢故障率高達 90％ 。

隨後，特斯拉股價經歷了一波下跌趨勢。

質量問題頻發，也會引來售後服務品質不佳，從而導致越來越多的車主吐槽。

而這一系列問題，又能追溯到特斯拉現金流吃緊上來。馬斯克在近期接受採訪時表示：

今年在實現 Model 3 產量目標前，特斯拉距離破產不足 10 周。

公司燒錢不止，如果我們沒有在很短時間內解決出現的問題，我們隨時要破產，而解決當時出現的問題面臨極大困難。

做為新生事物的特斯拉電動車，在其發展、壯大的過程中，必然伴隨著各種各樣的問題。而只有持續提高產能的同時，提升產品質量，並從根本上改變經營狀況，特斯拉才能進一步從根本上解決維修和售後等待時間長的問題，真正為消費者帶來更多更好的產品。