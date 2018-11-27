RBC：加密貨幣頹勢持續 為Nvidia、AMD帶來壓力

隨著加密貨幣跌至一年多以來的最低水平，加密晶片製造商如 AMD(AMD-US) 和 Nvidia(NVDA-US) 皆感受到了短期壓力。

RBC Capital Markets 分析師 Mitch Steves 在一份報告中表示：「截至上一季，高質量的加密貨幣挖礦 GPU 仍然有利可圖，然而現在卻沒有一個挖礦 GPU 能夠盈利。」

比特幣礦商利潤率 (近一年來表現) 圖片來源：bitinfocharts.com

加密貨幣在今年持續面臨壓力，比特幣作為市值最大的加密貨幣，自 1 月份以來已下跌 72.5%，RBC 表示，隨著比特幣及其他加密貨幣在 14 個月內處於最低價格水平，使用昂貴的 GPU 來開採數位貨幣越來越無利可圖。

晶片製造商已經警告過數位貨幣加密逆風的可能性。Nvidia 執行長 Jensen Huang 在本月公佈第三季財報時表示：「我們的近期業績反映了加密貨幣繁榮後的庫存過剩，這將得到糾正。」該公司的競爭對手 AMD 也曾在 7 月發出的警告，表示預計第三季加密相關的影響將降至趨近於零。

「雖然 Nvidia 和 AMD 已經暗示加密貨幣相關需求過剩將是一個季度的問題，但考慮到新的市場動態，我們認為更有可能延續到兩個季度。」分析師 Steves 表示。

Steves 也指出，有兩項因素增加了採用加密貨幣挖礦 GPU 的風險。首先，由於大多數 GPU 都享有兩年保修期，因此可能會在近期導致額外的庫存。此外，越來越多的私營公司正在參與競爭，以創造更高質量的晶片。

不過，儘管如此，Steves 仍然看好 AMD 和 Nvidia 的長期發展。「雖然我們對下一季的加密相關營收採取謹慎立場，但我們注意到兩家公司的長期趨勢保持不變。Nvidia 在人工智慧、汽車、VR / AR 的長期發展仍然穩固，同時，我們認為 AMD 的新晶元架構和 7 奈米領先技術將有有利於伺服器 CPU 相關營收。」