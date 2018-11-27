熊市中的逃命波？Cramer：上週超賣過頭 美股可能反彈4%  

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 表示，週一 (26 日) 美股逆轉可能是先前大幅賣超的反彈開端。

週一 (26 日) 美股自感恩節週的跌勢反彈，道指大漲 350 點以上。

Cramer 表示，由於油價崩跌且科技股領跌，美股上週五「非常超賣」，他指出 S&P oscillator 指標在上週五交易時間觸及 -5 的水準，這示意賣盤非常匆促。

Cramer 喜歡追蹤的 S&P oscillator 震盪指標非公開資訊，而是付費服務。該指標是衡量當前市場情緒的工具，若市場買超，指標會超過 4，如果低於 -4，則是賣超。

在道瓊指數創逾 2 週最大單日漲幅時，他說「這是這波走勢的關鍵，在特別這次熊市中，我們已經有過 3 次明顯走跌是震盪指標觸及 -5 以下，每一次拋售都過於激烈，接著都大致產生約莫 5% 的反彈。」

因此，根據過往紀錄，這走勢還沒結束。Cramer 表示，「別搞錯，現在股市仍處於熊市。」

「在這波超賣反彈耗盡之前，我們還可以再上漲 3% 至 4%，但投資者絕對不要把反彈走勢和持續漲勢兩者混為一談，因為自 10 月初股市崩盤以來，我們看到的唯一走勢就是持續的下跌。」

然而，Cramer 認為有 4 件事情可以延續這次反彈，首要就是中美貿易，因為川普和中國領導人習近平預計在本週的 G20 高峰會上見面。

他提到川普政府對中國強硬的態度，稱「不要抱希望，接著再次所有事情都會在短短幾天內、雙方隨便一個微笑就改變，說不定連 1 月本來會發生的 25% 關稅都有可能產生變局。」

其次，他引用最新 Baker Hughes 鑽油井數據指出，因為美國鑽井速度放緩，石油價格可能到底了，過低的油價削減了石油生產商的利潤。

「倘若生產商真的縮減鑽油井數量，那油價會在這些水準上找到某些新的平衡，這對股市來說是相當正面的消息，隨著油價穩定，民生汽油價格也會更低，一些炙手可熱的能源產業會出現裁員，這可能抑制 Fed 的緊縮步伐。」

第三，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週三將發表談話， 如果他暗示他有意願在 12 月升息後重新檢視經濟數據，而不是明年照樣啟動升息，那股市就會有所回報。

他主張，這些跡象「當將被市場當黃金，如果聽到鮑爾一些謹慎的聲明，基於商品價格下滑、房市和車市成長都放緩...，在這感謝一下 GM，趕在聖誕節前大裁員，這些都會激發惡性軋空，接著就有可能會再反漲 2.5% 至 3%。」

第四，脫歐和義大利預算案的危機如果解套，就會對市場提供支撐力。無論哪一個情況有進展，就會讓美元走貶，這可以支撐跨國美商之海外獲利。

「重點是，我們會有一個上漲時間能稍微喘喘，尤其倘若明天公布的景氣數據不錯，那一些樂觀看漲的多頭真的還可以再樂一陣子。」