負反饋終於來了！隨著企業債市場暴跌 美股庫藏股也失速了

隨著債市的大跌，接下來出現的將是美股庫藏股的失速。當庫藏股的狂潮退去，留在岸上的是公司不得不面對的現金流危機。

在聯準會升息的背景下，市場對企業債的擔憂情緒正在不斷加劇。投資者的資金從債券和債券基金市場中撤出，轉而流向公債基金和貨幣市場基金。

這為一些過度槓桿化的公司帶來了不小的壓力。這些公司靠在債市中融到的資金來庫藏股公司股票，卻不願進行投資生產和股利派發。當債市的收縮疊加股市的大跌，這些公司遭遇了前所未有的財務困境。因此，隨著公司債市場風險的增加以及投資者的拋售，公司也不得不減少股票庫藏股的規模。

DollarCollapse.com 部落格作者約翰 · 魯比諾（John Rubino）認為，最近股票庫藏股的熱潮主要有兩個原因：其一是較低的企業借貸利率，由於企業貸款的成本低於原本應該支付給股東的股息，於是大批企業選擇了在債券市場上借款來買回公司股票，以增加公司的自由現金流；其二是提高股價，公司進行股票庫藏股有利於在市場上推高股價，試圖通過這種方式顯得 CEO 富有智慧。

魯比諾稱，多數公司在本次牛市末期進行股票庫藏股，股價此時正處高位，自由現金流轉變為現金流損失只是時間的問題，換言之，這種策略僅在牛市來臨前才會生效。

但這些進行股票庫藏股的公司沒有料到的是，他們這一輪迴購恰恰趕上了牛市幾乎到了盡頭的時刻。

以 IBM 公司為例，IBM 公司在 2011 至 2016 年期間庫藏股了 500 億美元的股票，公司流通在外股數逐年降低。

儘管通過股票庫藏股給公司帶來了更高的流通股每股收益，但很快公司遭遇了美股的熊市，股價直線下降。

因此，公司不得不通過再度借債或出售之前庫藏股的股份來彌補損失，此前所「回饋」給股東的現金實際上構成了現有股東的現金流損失，此前人為推高的股價又回到了原點。

IBM 並不是唯一一家因庫藏股股權而遭遇損失的公司。此前美國通用電氣也曾陷入這樣的困境。

據 MarketWatch 報導，通用電氣在 2015-2017 年間以 20-32 美元的價格庫藏股了價值 400 億美元的股票。同時該公司在這幾年間獲得的最高凈利潤為 2016 年的 88 億美元，而在 2015 和 2017 年公司皆虧損。因此，在此期間通用電氣在股票庫藏股活動中的現金流出大幅超過其主營業務帶來的現金流入。

除此之外，通用電氣還背負着接近 1000 億美元的債務。最終，該公司選擇出售其手中所持有的石油供應商貝克休斯公司價值 40 億美元的股份。考慮到公司去年剛剛為收購貝克休斯的股權所支付了 320 億美元，通用電氣的股東幾乎已經損失了自己一半的投資。

如 IBM 和通用電氣這樣操作的公司並不在少數，相比於向股東派發股利，大型科技公司普遍更傾向於庫藏股公司股票。

魯比諾稱，蘋果、Alphabet、思科、微軟以及甲骨文等大型科技企業在 2018 年的前三個季度庫藏股了 1150 億美元的股票，同時，僅投入了 420 億美元用於資本支出。

這一批股票回購併沒有為股東創造額外的價值，相反，它大大提高了公司現金流出現不足的風險，並且被人為推高的股價將更多投資者吸入「火坑」，共同分擔這一風險。這也是早些時候美股科技股出現大跌的原因之一。