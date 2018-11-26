【華冠投顧】盤後分析：激情過後，回歸基本面

劉彥良 分析師

選舉結果執政黨大勝，許多地方的選情出乎民調數字統計，人民用選票教訓了執政黨。只是現在的在野黨未來也有可能再度成為執政黨，所以政治人物該清楚的是，得民心者得天下，傾聽人民的心聲才是渡重要的，而非專注在對立和惡鬥，人民是想選一個好的政治人物而非選一個比較不差的政治人物。

台股今天開走走高終場大漲近百點，為人民的勝利歡呼，可惜終場留了近 80 點的長上影線，同時成交量也僅有 900 億元附近，也就是說高檔有壓同時買盤追價力道不足。我認為這部分還是跟美中貿易戰的進度有關以及外資已經陸續排休放大假交投意願清淡有關。

盤面上的強勢股幾乎都圍繞雄根念股，包括觀光、營建和資產，今天這些個股漲的是高雄發展的夢，所以只是短期效益，未來則要看新市長是否能夠繳出漂亮的施政成績單。有些個股在收盤已經留了上影線，要小心明天搶短的賣壓出籠。

選舉過後，接下來就是關注 G20 和川習會，這部分還是要緊盯著美股的變化，目前美股四大指數就均線結構來看還是空方占優勢，未來要留意道瓊指數前低 24122 點是否跌破，沒破就打第二隻腳，有破就是打底失敗對後勢不利。

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