【日盛投顧】守穩月線則反彈延續力道可望加強

同致

◆盤勢分析

1. 上週五美股下跌，執政黨地方選舉落敗，週一台股開高走高震盪，最高點 9,847 點收復 5 日線（9,727 點）、10 日線（9,765 點）及月線（9,798 點）但未收復季線（10,274 點）、2 年線（10,418 點）、半年線（10,585 點）及年線（10,699 點），最低點 9,679 點守穩 11/13 低點 9,616 點及 10/26 低點 9,400 點，終場指數上漲 98.06 點，漲幅 1.01%，收在 9,765.36 點，成交金額為 885.26 億元，小於 5 日均量（926 億元）及 20 日均量（1,084 億元）。三大法人合計買超 45.44 億元：外資買超 51.31 億元、投信賣超 0.12 億元、自營商賣超 5.75 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（44）小於 50，短線整理。

3. 櫃買指數漲幅 1.22%，收在 120.64 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為季線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、設備、生技等。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意觀光 / 航空 / 營建、半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

觀光 / 航空 / 營建、車用、網通 / PA / 安控、半導體相對強勢

1. 觀光 / 航空 / 營建：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、2748 雲品、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、營建 2542 興富發、2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。

2. 車用：Tesla 加強與大陸合作，出貨量長線將攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意 2231 為升、3552 同致、1533 車王電及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳等。

3. 網通 / PA / 安控：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY、3491 昇達科、3682 亞太電等。PA 相關應用仍廣，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注。安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4. 半導體：可留意晶圓代工 3707 漢磊、封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計：2379 瑞昱、3034 聯詠、2458 義隆、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥碩、2454 聯發科、4968 立積、3443 創意、5299 杰力等。

5.PCB：2368 金像電拚轉盈，INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，上游 3645 達邁切入 PI 新應用也可留意。

6. 美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。