【華冠投顧】台股上漲+98點!單單只是慶祝行情嗎?即將到來的G20高峰會又會對台股有什麼影響?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、2314 台揚、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

G20 高峰會

大選過後，台北股市早盤上漲 + 12 點開出，隨後在台積電的帶領下，指數快速拉抬，早盤一度大漲 + 180 點；下半場獲利賣壓浮現，指數陷入狹幅震盪，終場上漲 + 98 點作收，收在 9765 點，成交量 885 億。

『九合一大選』過後，台股內部的不確定因素消退；台股早盤有一種『壓力鍋』打氣的氣勢。雖然終場無法成功收復 9800 點及月均線，但至少成功收復『灘頭堡』9740 點。從籌碼面來看，今天外資期、現貨同步買超台股，對多頭而是一大加分；畢盡對於本周即將上演『G20 高峰會』，外資的買超也算是提前吃下『定心丸』。展望本周台股… 短線消息面還是會主導盤面的變化，指數震盪雖然會加劇；但操作的重點還是落在…『個股輪漲』!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1760 寶齡富、6244 茂迪、3356 奇偶、2458 義隆、3443 創意、2371 大同… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

康友 KY、3708 上緯投、2208 台船、6235 華孚、9958 世紀鋼… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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