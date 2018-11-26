市占大幅落後亞馬遜、微軟 谷歌雲端運算CEO將離職

谷歌 (Google) 雲端運算執行長 Diane Greene 上週五 (23 日) 宣布即將離職，任期至明年 1 月，未來將投身教育和慈善事業，並且由甲骨文 (Oracle) 前執行主管 Thomas Kurian 接替其職位。

Greene 的雲端運算執行長任期過得並不輕鬆，她為谷歌帶來了嚴格的企業品質要求，一手催生了谷歌的企業銷售團隊，並爭取到 Spotify 和 Snap 使用谷歌雲端業務，但谷歌仍未能縮減與亞馬遜在雲端運算市場的差距。

根據市場調查機構 Gartner 預估，2019 年雲端基礎設施的市場規模將增長近 3 成，達到 395 億美元，然而谷歌在市場份額方面至今尚未突破 2 位數，顯示其發展速度仍不及市場整體。

相關分析指出，錯失收購良機以及谷歌雲端業務的內部衝突，是導致其雲端運算發展停滯不前的主因。

根據谷歌前員工與知情人士透露，Greene 與谷歌執行長 Sundar Pichai 近期在與美國國防部的合約「Maven 項目」上意見分歧，同時 Greene 在谷歌雲端運算的銷售策略上也引起其他部門領袖反對。

AWS 和微軟的目標是以客戶為中心提供所需服務，谷歌卻以銷售自家技術為主體，忽略客戶實際需求，造成該公司與客戶之間的脫節。

IBM 今年以 340 億美元收購紅帽公司 (Red Hat)，微軟也以 75 億美元收購 GitHub，谷歌雖然都參與談判，但最終都未達成協議。比起 IBM 與微軟在發展雲端業務上的積極動作，雖然此前谷歌強調全力投入雲端業務，但卻沒有進行大規模的交易及收購策略，讓市場分析人士相當不解。

根據 Gartner 估計，目前谷歌在雲端基礎設施僅占全球市場份額的 3.3%，雖然較 2016 年上升，但仍大幅落後 AWS 的 34% 以及微軟的 15%。