谷歌「未來之城」探秘：一切為了獲取數據！

未來的生活想變得更智能，自然免不了大數據的收集、發送和接收。在學習和適應用戶偏好的同時，未來的城市就需要更多地從用戶身上搜集數據，並進行分析和學習。

希望通過引用最新科技，來讓未來城市生活更智能的谷歌多倫多 Quayside「未來之城」項目，近來就因為數據搜集涉及隱私問題，而引來諸多內部人員辭職，並引發社會討論。

然而，谷歌的雄心不止於此。下一步，谷歌的產品還將深入用戶家中，獲取更多私人資訊和數據。

在大數據和人工智慧的洪流下，赫拉利筆下的「無用階級」，或許真會成為科技巨頭們「數據主義」的嫁衣。其在經濟層面存在的價值，可能就是豐富這些巨頭們的數據庫。

谷歌「未來城市」的設想

谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Sidewalk Labs 正和多倫多湖濱開發公司（Waterfront Toronto）合作開發 Quayside 地區，並將這個項目命名為「Sidewalk Toronto」，「谷歌未來之城」項目也正在此如火如荼的進行。

谷歌在多倫多的「未來之城」，是一個以智能科技為主概念的社區，今天很多隻能停留在人們想象中的「未來產品」，如自動駕駛汽車、自動感應行人的交通信號燈、模塊化的房子都將在這個社區里成為可能。

這個社區的另一大亮點是完全智能和立體的公路交通。社區內將禁止私人車輛，取而代之的是自動駕駛的公共汽車、冬天可以加熱的自行車道。為了利用競爭提高用戶體驗，社區還將測試各種類型的自動駕駛汽車。

除了地面上的公路以外，交通系統還有集合包括電纜、水管、運貨機器人行走的通道等，甚至機器人可能會通過地下管道來運送貨物。

Sidewalk Labs 的官網表示，這個方案結合了 「前瞻性的城市設計和先進的電子技術，將打造一個以人為本的社區，成為可持續、經濟適用、機動性和有經濟價值的先例。」

「未來之城」的數據搜集引擔憂

不過，谷歌和多倫多共同打造的智能社區需要收集龐大的數據，才能提高運行效率，但也引發個人隱私和數據泄露方面的爭議。

美國《大西洋》雜誌稱，谷歌未來城市項目是一個巨大的數據收集機器，這也使 Sidewalk Labs 及其合作夥伴多倫多湖濱發展局遭到猛烈指責，因為批評者稱他們忽視了隱私方面的擔憂。在過去的一個月里，由於擔心隱私問題和缺乏公眾參與，已有 4 人從多倫多湖濱發展局和 Sidewalk 的顧問委員會辭職。

而該項目的數據信託首席專家和顧問 Ann Cavoukian 的辭職則引起了媒體關注，她曾是安大略省的前資訊和隱私專員，在多倫多湖濱發展局和 Sidewalk 共同管理了多倫多概念智能社區 Quayside 內部的資訊收集之後，她宣布了辭職。

Sidewalk Labs 將土木工程與一些數據收集元素結合起來，碼頭可通過熱網減少碳排放，還通過將每個家庭和辦公室嵌入 Alphabet 公司的 Nest 智能恆溫控制器，使用一種特殊的傳感器和預測建模來全天自動調節溫度。

「未來之城」是一個更適合步行的城市，在公共空間安裝的的一系列永不關閉的攝影機，使用計算機視覺來分析交通模式，從而能緩解交通堵塞的壓力。

而一系列的創新舉措，包括自動駕駛汽車、拼車和「收集和響應數據的動態街道」將減少因道路交通事故而造成的行人傷亡事件。街道將嵌入 LED 燈，這些燈在一天中不斷變化，為每一種通勤者分配不同的道路寬度；而藉助專用流量系統，紅綠燈上的攝影機可以記錄車速並預測碰撞。

但對於 Cavoukian 來說，當她簽約成為一名顧問時，就非常清楚這座未來城市實際上是建立在收集居民和遊客的數據基礎上的，她擔心 Sidewalk 會使用這些攝影機和傳感器跟蹤每個人的行蹤，並創建谷歌已經用於在線跟蹤用戶個人資料的「現實版本」。

她說，如果沒有匿名化，一個人的活動可以通過多個來源和不同的數據庫聯繫起來，跟蹤他一天的活動。

Cavoukian 要求 Sidewalk 公司單方面禁止收集個人數據。但 Sidewalk 反駁稱，這種政策應該由 Data Trust 負責，後者是一個獨立的管理機構，由 Sidewalk、多倫多濱水區、市政府和在碼頭設立商店的公司的代表組成。

下一步，獲取你卧室的數據

除了在公共場合搜集數據，讓城市變得更智能之外，谷歌還計劃通過新的專利來影響個人的生活體驗。

或許大家都有過體驗，在搜尋頁面，經常能看到和自己興趣相關的產品推薦，而現在這種熟悉感會變得與個人更親近。憑藉兩項智能家居技術的新專利，谷歌希望用戶「敞開門戶」。

《大西洋》雜誌提及，在第一個專利中，谷歌的設備可以掃描和分析用戶的住家環境，然後根據檢測結果為用戶提供內容。

谷歌的智能家居設備將根據對用戶私人空間所探測到的內容，為用戶提供分類選擇。舉例來說，如果探測到用戶的個人衣物，就能推測用戶的時尚偏好，甚至可以檢測到的房屋內的電子設備來估算用戶的收入。進而，根據用戶的品味、收入和興趣等多方面的分類，谷歌可以為用戶推薦個性化的選擇。

此外，谷歌還可以通過另一種智能家居系統專利來幫助管理家務，使用傳感器和攝影機來限制孩子們的行為。該專利可以通過監控孩子們在家的行為，例如有沒有說「髒話」， 有沒有偷偷喝酒等。

當個人生活也和城市管理一樣變得更加智能的時候，隱私保護自然也會再度引起社會的激烈討論。

大多數人都將成為「數據主義」的嫁衣？

當大數據和人工智慧可能造成越來越多人下崗之時，按照《人類簡史》和《未來簡史》的作者尤瓦爾 · 赫拉利的話來說，許多人可能就會成為經濟層面上的「無用階級」。

赫拉利解釋稱：

一旦那些失業的人真的無法再創造無經濟價值，無法為社會的繁榮做出任何卓有成效的貢獻的時候，他們便會淪為無用階層。而那時候，以政府為代表的精英階層也許會在他們身上放棄投資醫療和教育，他們將被整個社會系統徹底拋棄。

他在書中描繪的未來圖景，是人類的一言一行均被大數據所掌握，數據主義（Dataist）將取代目前最流行的自由主義、人文主義，成為未來的「宗教」。而正是谷歌、亞馬遜等大企業在掌握了足夠多的大數據後，它們將成為現有規則的顛覆者。

在數據主義的未來中，「無用階級」在經濟上存在的意義，似乎就是為大公司提供更完善的大數據，以幫助這些巨無霸公司能更好的提升自己的產品和服務。