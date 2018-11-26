全國電Digital City殺進一級戰區 搶灘北市 南京松江店12/7開幕

全國電 (6281) 旗下副品牌 Digital City 快速展店，繼高雄、台中、台南與屏東之後，第五家據點一舉搶灘店租最高的台北市，南京松江店將於 12/7 開幕。全國電二代接班，在傳統以家電為主的門市中，透過資通訊產品比重的拉高，配合一品一店的概念，打造 Digital City 旗艦店，定位新潮、科技與 3C，為整體營運注入全新的動能。



去年 5 月首間 Digital City 旗艦店在高雄民族路開幕以來，因商業模式奏效，拓點腳步加快，陸續又成立了台中公益店、屏東店，今年 7 月台南店再開幕，累計據點總數已達 4 家。



前 4 家據點均以中南部為主，公司先前指出，主要是考量 Digital City 單點面積須達 200 坪以上，考量北部地區、尤其台北市的高店租，因此今年底之前會在新竹開出第 5 家據點。



不過，上週全國電發出 Digital City 新據點開幕邀請函，卻是台北市先行搶灘成功，預計將落腳南京松江商圈，殺進台北市一級戰區，搭配年底資通訊商品旺季，再衝一波銷售行情。