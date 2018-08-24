〈全國電法說〉布局全零售揮軍電商 線上購物平台明年Q4上線

全國電 (6281-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理林政勳說明目前策略，除雙品牌拉升資通訊產品比重外，也積極進行全零售的布局，新 ERP 系統上線後，下一步將進軍電商領域，預計明年第 4 季線上購物平台服務將正式上線，打造虛實整合的競爭優勢。

林政勳指出，在雙品牌策略上，全國電子定位為智慧生活的好鄰居，目標客層是喜歡親切服務的人，客群需求鎖定便利族群，商品組合則是數位、家電商品並重。

他表示，目前有 324 間門市，未來將逐步朝二代店升級，包括企業識別、店內風格都加以升級，目前已有 20 家二代店，全台各門市將逐步進行升級。

林政勳表示，全新品牌通路 Digital City 以最新潮的 3C 賣場為定位，目標客群是喜歡最新數位商品的人，品牌個性為新潮、科技、數位，提供一次購足的服務，商品組合則是強化數位商品。

他指出，DC 去年首家店在高雄開出後，陸續開出屏東、台中及台南店，目前有 4 家 DC，目標是在未來 3-5 年可展店達 30 家；發言人林政儒指出，其中兩家 DC 是原本全國電子門市升級，在產品多元，服務更多元下推升營運成長，同地點改裝成 DC 後營業數字翻倍成長，以 4 家店的表現來看，單店成長 50% 沒有問題。

林政勳指出，新 ERP 系統在今年 4 月正式上線，將成為未來行銷服務發展的基礎，同時也在籌備線上購物平台服務，布局全零售通路，讓消費者購物不受時間及空間的限制，提供消費者線上線下完整的購物體驗。

林政儒表示，雖然線上購物是一片紅海，但全國電必須提供新零售的服務，年輕客人希望線上購物，這是目前以實體通路為主的全國電所缺少的，所以要布局全零售，吸引年輕客層消費。

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