旺宏董座吳敏求獲安永企業家獎

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 宣布，該公司董事長吳敏求榮獲 2018《安永企業家獎》年度大獎，將於 6 月代表台灣赴摩洛哥，與世界各國年度得主共同角逐《安永世界企業家大獎》。吳敏求表示，旺宏非常重視創新，台灣企業有許多好的 know-how，重要的是如何將這些 know-how，轉化為有形的價值，這也是他常自我勉勵之處。

吳敏求得獎時致詞表示，要感謝太太與家人，因創業近 30 年來因為有家人的體諒與支持，讓自己可以全力拚搏；其次要感謝旺宏的同事們，他們不斷追求創新，才能共創出公司現在的榮景，這個榮耀是屬於全體員工。他並說，近幾年旺宏的產品已成功打入車載市場，成為全球家喻戶曉的品牌，自己將會帶領旺宏再創高峰。

吳敏求強調，經營企業除了獲利，更重要的是要把員工照顧好，能和自己理念相同的伙伴共同把事情做好，是件很快樂的事，且旺宏非常重視創新，不論是在生產或技術，這樣的結果也展現於旺宏近年來在國際專利爭訟上能夠持續勝出上。

為延續創新精神在台灣科技人才的培育上，旺宏已持續舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎近 20 年，培育許多優秀科技人才，吳敏求表示，這絕對是提升台灣競爭力的重要力量，台灣企業有許多好的 know-how，重要的是如何將這些 know-how，轉化為有形的價值，這也是他常自我勉勵之處。

由安永創辦的《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營的企業家，過去得主包括亞馬遜創辦人 Jeff Bezos、星巴克前執行長 Howard Schultz、戴爾創辦人 Michael Dell 等新興企業家，以「企業家奧林匹克」知名享譽全球。