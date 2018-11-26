〈九合一後台股大漲〉蘋概股止穩助長慶祝行情 分析師提醒：慎防尾盤拉回

台灣九合一選舉結束，大盤今 (26) 日早盤勁揚，盤中加權股價指數最高漲 180 點，證券分析師指出，台股大盤今天在權值及蘋果供應鏈個股反彈帶動下上演「慶祝行情」，但盤中量能萎縮，須慎防尾盤的拉回。

台股今日包括台積電 (2330-TW) 等權值股盤中大漲，加上蘋果概念股可成 (2474-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 等股價反彈，形成多方上攻優勢，證券分析師張陳浩指出，今天早盤台股走勢中，包含觀光股、資產股、營建股等走揚，都反映了投資人對選後兩岸關係可能趨於緩和的想像；但這些將由後續兩岸關係數字進行檢驗，包括來台旅遊、兩岸貿易等數據進行檢驗。

同時，張陳浩指出，在市場籌碼面來看，台股在選前走勢不振，公股行庫、基金出面撐盤，隨著今日台股上漲，必然出現各基金調節持股取得資金的操作壓力，這也是須注意的重點；因此，集中市場加權股價指數今日盤中最高達 9847.35 點，上漲 180 點，但盤中已留上影線，中場後成交量更進一步收縮，估全場成交值僅 1000 億元，也代表投資對於市場籌碼流向的疑慮。

證券分析師黃漢成說，蘋果概念股可成、大立光、鴻海、玉晶光 (3406-TW) 今天的反彈後，後續仍將面臨修正的壓力；雖然有台股今天的「慶祝行情」拉抬市場信心，但這樣的行情明天就可能漲不動。

黃漢成說，台股上檔壓力極大，估集中市場加權股價指數今將維持在 9400 點到 1 萬點的區間震盪，與選前看法一致。