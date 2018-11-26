〈營業氣候調查〉製造業測驗點 創歐債危機來新低

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 10 月營業氣候測驗點，製造業和服務業皆呈連續 3 個月下滑態勢，製造業來到 88.35 點，較上月下滑 5.11 點，甚至創 2012 年 7 月 (歐債危機) 以來新低，服務業為 90.80 點，較上月減少 4.75 點，也創 1 年低點，僅營建業由下滑轉為上揚來到 97.19 點，月增 2.04 點。

台經院院長林建甫指出，美中貿易爭端持續影響廠商信心，令廠商保守觀望，加上預期明年全球經濟成長放緩、智慧手機需求飽和等情況下，製造業廠商對當月和未來半年景氣看法多以保守看待。

在製造業調查上，廠商認為當 (10) 月景氣為「好」比率為 20.0%，較上月增加 9.2 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率為 37.5%，月減 4.5 個百分點，其中，又以橡膠製品和化學工業對當月景氣看壞比例最高，鋼鐵、金屬製品與機械產業則多以持平看待。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看好者減少 6.4 個百分點至 7.2%，看壞比率增加 6.7 個百分點至 39.6%，其中，電子機械和機械設備業多以持平看待。

服務業方面，因全球股市大幅修正，國際資金撤離股市，令台股跌破萬點，影響證券業者看壞當月景氣，零售業則相對看好；在未來半年看法上，除證券業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

至於營建業，受惠於年底趕工潮，且不動產業因民俗月遞延買盤再加上大量的交屋潮，推升買賣移轉量明顯成長，有利於營建業廠商對當月景氣看法轉好。

不過，由於民間投資氣氛不足，使廠建機電標案需求轉趨壓抑，未來半年營造業景氣以持平看法居多。

不動產業方面，10 月六都建物買賣移轉件數較 9 月成長 11.7%，主要是來自於農曆鬼月交屋遞延，再加上大量的交屋潮所帶動。

但台經院提醒，儘管農曆年前購屋旺季到來，且選舉遞延買盤可望釋出，加上資金特赦條款有機會實施，但供給龐大、買賣雙方對價格認知差距仍大等，使未來半年房市景氣不容樂觀視之。