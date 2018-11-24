交易所放大招，組合債基金擬試點，多家基金公司參與

時值年末，部分試點基金公司齊聚交易所加班加點，只為了一只可能面世的創新型基金品種。

這類創新型基金叫做組合債基金，也是繼傳統封基、ETF、LOF之後，場內基金又一類創新型產品。據中國基金報記者了解，組合債基金或是一類可上市交易的定期開放式債券基金，在開放期也可以實物申贖，投資上或以持有到期為主，目前也做攤余成本法估值的設想。

組合債基金的投資範圍或從交易所可質押回購的債券庫中選擇，未來或能夠納入債券可質押回購標的物名單，是這類基金最大的創新點。

在一位基金公司人士看來，場內基金進入債券可質押回庫的只數有限，目前只有幾只國債ETF可用於質押，這會限制場內債券基金發展，盡管組合債基金各項細節仍未確定，但不管怎麽弄，都具備一定吸引力。

交易所或試點組合債基金

交易所正在為場內基金創新品種開啟新一輪嘗試。

據記者了解，上交所目前正在牽頭組織關於場內債券基金的試點項目，基金公司也在交易所的指導下推進工作。交易所把這類創新基金名字暫定為組合債基金，這一名字仍待最終敲定。

一位業內人士透露，目前沒有任何關於組合債基金的指引或是文件下發給基金公司，關於組合債基金的討論仍處於很初步的階段，能不能做成還是個未知數，基金公司產品部也仍未開始著手準備組合債基金的相關產品合同。

“交易所和基金公司之間就組合債基金已經持續討論了幾個月，現在天天開會，每家基金公司均已借調一個負責這個項目的人士到了交易所。”上述業內人士稱。

“現在產品方案都沒有最終確定，都有可能再修改。”另一位業內人士稱，大家目前初步的設想是將組合債基金做成可上市交易的定開債基金，這類基金兼具ETF實物申贖的特點，在開放期時接受債券實物申贖，封閉期時只能在二級市場買賣。“交易所信用債流動性普遍較差，無法滿足開放式基金的運作要求，因此目前的產品設計初步考慮采用定期開放的形式。”

也有業內人士透露，組合債基金的債券投資以持有到期為主，估值方式或按照攤余成本法估值。不過這類基金是采取主動投資還是被動投資方式，目前基金業內人士仍未形成統一的建議。

“組合債基金也不一定做成指數形式，每個組合債基金會在交易所債券可質押庫範圍內選券，但在期限信用等級上有不同定位，投資者可以在這個劃定的範圍用個券進行申贖。”一位基金經理如此分析。“每家基金公司設計的組合債基金會有差異，不同基金公司對單個可質押券都有自己的評價標準，按照不同的權重選擇一籃子可質押券，然後有個加權久期，不一定編制相關指數。”一位基金公司人士也提出自己的看法。

也有基金公司人士建議，組合債基金的產品形式取決於目標客戶群，相對於主動投資基金杠桿和底層資產不清晰透明，被動型基金更適合機構投資者。

“這一產品初衷是希望投資者用單只債券認購組合債基金，降低投資者持有單只債券的投資風險，也同時希望降低債券可質押回購庫的擔保交收風險。”上述基金公司人士如此解釋試點組合債基金的緣由。

還有業內人士了解到，交易所已經確定了組合債基金第一批和第二批試點基金公司名單，後面可能還會有第三、第四批基金公司。

組合債基金多個細節仍待探討

有著可納入交易所債券可質押回購庫的預期，組合債基金還未出爐就已備受關註，不過，仍在探討中的組合債基金仍有諸多細節需要完善。

“組合債基金的名字叫法也值得探討，因為所有的基金在投資運作上都是組合投資，不過這一產品名字的初衷可能是希望投資者將這類基金理解為一籃子債券，簡單易懂。”一位基金公司人士提出自己的看法。

除此之外，組合債基金還需要面對交易所和中證登之間系統對接的問題。“如果是一類創新型產品，在系統上仍需要準備。”上述基金公司人士稱。

“基金公司需要想清楚如何定位組合債基金，它既不是指數基金，但又可上市還可以質押，每個基金公司在可質押債券庫中根據自己的產品思路設計個券選擇方案，中證登才可以根據基金公司的產品方案給出一個適合的質押折算率，基金公司也需要給客戶講明白你設計的是一個什麽樣的產品。”一位基金公司人士也認為組合債基金出爐仍有很多細節尚待討論。

“根據資管新規要求，采取攤余成本法的資管產品就得做成封閉式或者定開形式，但按照攤余成本法計價的債券基金，如果碰上持倉個債違約，會面臨估值調整的難題，到了基金開放期打開申贖，需要應對投資者贖回，基金公司可能面臨違約債券無法賣出的困擾，當然，目前海外也有側袋估值的方法。”上述基金公司人士分析。

有望納入債券質押式回購庫名單

債券回購是指交易雙方以債券為權利質押進行的短期資金融通業務，正回購方在約定時間返還資金和支付回購利息，同時解除債券質押，就是債券回購。

目前，交易所債券回購業務有債券質押式回購、債券質押式協議回購、債券質押式三方回購三種形式。

交易所債券質押式回購的質押標的主要為利率債和高等信用債，協議回購相對靈活，由正回購及逆回購雙方自主確定交易要素；而三方回購的可質押標的範圍相對更寬，部分ABS也可用於三方回購質押。

2016年12月，中證登及滬深兩地交易所曾下發關於《債券質押式回購交易結算風險控制指引》的通知，個人投資者不再參與融資回購交易（即不得通過債券質押式回購融入資金，但可以融出資金。）。

從中證登公布的《關於發布債券適用的標準券折算率的通知》上統計，目前僅國泰上證5年期國債ETF、嘉實中證中期國債ETF兩只國債ETF進入債券質押式回購標的物名單。這也意味著盡管已經有很多場內上市的債券基金，投資者僅可將上述幾只國債ETF用於質押，進行債券回購業務。

據記者了解，債券質押式回購標的物門檻較高，部分債券及貨幣ETF也曾申請加入債券質押式回購名單，但最終因場內規模或是投資品種信用等級不夠高或是底層資產不清晰無法納入。

“目前場內基金進入債券質押回購庫的只數有限，只有部分國債ETF可質押，組合債基金若是能納入債券質押式回購標的物。無疑會提升產品吸引力。”一位基金公司產品部人士分析。

一位基金經理也稱，單個債券流動性差，組合債的流動性或能提升，除此之外，組合投資也能分散風險，對機構投資者還是有一定吸引力。

多位基金公司人士指出，組合債基金如果能對單只質押券產生比較大的替代作用，或是相比單個債券，組合債基金在質押率上更具優勢，也能提升這類基金的需求。行業內也設想未來讓債券質押庫成為一個組合，而不是單個債券，以此降低擔保交收的債券違約風險。

來源：中國基金報作者：陸慧婧