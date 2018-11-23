〈ATM跨轉手續費〉小額跨行轉帳500元以下免收手續費 預計明年Q1上路

實體與網路 ATM 小額跨行轉帳手續費調降方案出爐，財金公司今 (23) 日敲定，未來每個帳戶每天可享一次跨行轉帳 500 元免手續費的優惠，501 元到 1000 元手續費調降至 10 元，至於 1000 元以上，仍維持收取 15 元手續費不變。

財金公司今天再度邀集 ATM 機台較多的主要銀行，包括中國信託、國泰世華與八大公股行庫，敲定小額跨行轉帳手續費調降方案，會中並決議給銀行 3 個月的作業調整期，預計新的跨行轉帳手續費方案在呈報金管會後就會宣布，預計明 (2019) 年第 1 季上路。

限定個人戶對個人戶

與會銀行主管透露，新制上路後，未來每個帳戶每天只有一次跨行轉帳 500 元以下免手續費優惠，而且限定必須是「個人對個人」的跨行轉帳，如果是個人跨行轉至企業互，則沒有手續費優惠，仍然維持一筆 15 元的手續費。

目前跨行轉帳手續費分潤機制，是由 ATM 設備行、金融卡發卡行與負責清算的財金公司共同分潤，15 元的手續費中，ATM 設備行與發卡行分別收取 9.5 元、3 元手續費，財金公司則收 2.5 元手續費。

未來 500 元跨行轉帳免手續費上路後，將由發卡與匯入銀行各付 2.5 元給 ATM 設備行，501~1000 元的部分，則由發卡行收取 2 元手續費、ATM 設備行收取 8 元手續費，財金公司不收費。

舉例來說，小明拿華南銀行信用卡到國泰世華 ATM 轉帳 500 元到中信銀帳戶，未來將由華銀 (發卡行) 與中信銀 (匯入行) 分別補貼 2.5 元給國泰世華銀行。

全體銀行估計年損失 1.8 億元手續費

銀行主管表示，跨行轉帳手續費調降估算將使全體銀行一年損失約 1.8 億元的手續費，尤其對於 ATM 機台最多的中國信託與國泰世華影響較大，基於成本考量，未來 ATM 集點促銷活動，可能會將 500 元以下的小額跨行轉帳排除。