央行楊金龍鬆口 小額跨行轉帳費用有調降空間

台灣央行總裁楊金龍今 (19) 日受邀至財金資訊公司舉辦的「107 年金融資訊年會」進行演講，楊金龍透露，央行正研議三個可推動的方向，分別是 (1) 降低小額跨行轉帳費用、(2) 研議建構電子支付、電子票證等跨機構共用平台，以及 (3) 提供用戶更便捷的使用方式。

楊金龍指出，網路和行動支付興起，許多民眾改以網路或手機轉帳，由於交易不會經過實體 ATM，成本相對較低，小額轉帳手續費銀行計收方式似有調降空間。

楊金龍舉例，民眾購物 100 元透過網路或行動 ATM 轉帳，每筆須負擔 15 元，是否合理？參考國際間新建置的零售快捷支付，多採較低廉的收費。

據悉目前銀行和財金公司正在研議合宜的費率，他表示，央行會督促財金公司就提供資訊交換服務，向銀行收取服務費率配合研議調降的可行性。

另一方面，隨著國內電支機構和銀行直連的多對多網絡作業模式，機構愈來愈多，因此，楊金龍指出，財金公司正規劃建置跨機構共用平台，目前已發展 QRCode 共通支付標準，整合前端交易介面，至於交易後的訊息交換，可經由財金公司規劃的跨機構共用平台即時處理。

此外，楊金龍認為，應提供用戶更便捷的使用方式，他提到，參考鄰近香港和新加坡均致力推動 QRCode 共通支付標準，惟在遠端轉帳部分，建議財金公司未來可思考，是否可就其零售支付基礎設施再提供其他附加功能，以提升用戶體驗。

楊金龍也表示，考量電子和行動商務交易動能持續擴大，央行將現行金融機構日終留存「跨行專戶」餘額可作為準備金的上限比率，由 4% 提高至 8%，希望藉由提供充分的清算資金，促進整體零售支付基礎設施更加順暢運作。