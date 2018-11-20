〈2019投資展望〉經濟成長兩大風險 外資投信：貿易戰與通膨

美中貿易戰打亂市場節奏，外資投信認為，明 (2019) 年必須特別留意「貿易戰」與「通膨」兩大風險，投資亞洲多元資產團隊主管 Patrick Brenner 表示，美中貿易戰將對市場造成中長期風險，且進一步引發通膨效應。

Patrick Brenner 表示，美國是中國最大的出口國，占中國出口市場將近 5 成，而貿易戰所引發的高物價效應，不只美國本土深受其害，還會勞動市場緊俏的日本與歐洲跟著遭殃，一起陷入通膨困境。

Patrick Brenner 進一步指出，全球經濟已經邁入成長高原期，根據施羅德投資集團經濟團隊的預測，明年全球經濟成長率可達 3.0%，略低於今年的 3.3%，就目前全球的經濟數據來看，例如 PMI(採購經理人指數) 都仍在 50 以上的擴張水準，因此就算有貿易戰的攪局，全球貿易量仍在穩健發展。

施羅德投信認為，從經濟數據來看，景氣的繁榮可望最少延伸到至 2019 年 6 月，也就極有可能締造史上最長景氣擴張期。

安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane）認為，美中貿易戰掀起全球貿易保護主義，對於日本、中國和馬來西亞等以出口為導向的國家衝擊較大，此外，也要留意貿易戰對於歐洲、日本、南韓和台灣在科技產業的影響。

杜納恩說，貿易戰雖為投資市場的負面因子，預估可能影響全球經濟成長率 0.5% 以上，改變的貿易條款將產生贏家與輸家，建議主動尋找新貿易條件下的投資機會，是相對理想的策略。

展望後市，安聯投信認為，包括貿易戰與政治因素將增加市場的不確定性，增加市場波動頻率，在應對策略上，投資人須更加主動找尋機會，並降低順週期 (Procyclical) 傾向。主動管控風險和機會，包括分散投資在各區域、資產類別和產業。