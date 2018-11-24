〈數位帳戶好夯〉6銀行高利活儲比一比 最優惠利率比老行庫高16倍

數位帳戶正夯，且為了搶客，目前有 6 家銀行的數位帳戶推出利率超過 1% 的高利活儲和跨行帳戶免手續費搶客，活儲利率介於 1%~2.5% 左右，與一般公股行庫的台幣活儲利率 0.15% 來計算，最優惠的活儲利率差距達 16 倍。

在市場一片低利環境下，一般銀行行庫的台幣活儲利率介於 0.15%~0.2% 左右，但 Money101.com.tw 金融比較平台表示，目前市場上共有 6 家銀行數位帳戶提供 1% 以上的台幣活儲，包括：「王道 O-Bank」提供 2.5% 高利，「兆豐 Megalite」1.2%，「華南 SnY」、「星展星禧」、「渣打心幸福」都是 1.1%、「台新 Richart」1%。也就是說，就算只是 1%，也比一般銀行高 5 倍，最高的 2.5% 更是差距 16 倍。

正因如此，數位帳戶民眾接受度高，根據金管會統計，截至今 (2018) 年 6 月底，數位帳戶總開戶數已達 91.7 萬戶，相較去年同期，成長了 4.5 倍。

實際上，國內已有 23 家銀行開辦數位存款帳戶業務，不過 Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，民眾開立數位帳戶，除了便利性是主要考量之外，各家銀行數位帳戶端出的牛肉更是民眾選擇的重點，建議民眾開戶之前可以多留意數位帳戶提供的存款優利、優利的計息期間、免費轉帳次數、投資手續費折扣、刷卡回饋率等內容，找到適合自己數位帳戶金庫。

此外，Money101 觀察到，由於各家銀行公告的優利為年利率，但由於活動期間從 3 個月到 1 年不等，建議民眾應考量優利計息的區間，以免實際領到的利息與期待不符。

「王道 O-Bank」只要在 11 月 30 日前開立的新戶，享有 3 個月 2.5% 的高利活存，計息存款區間為 1 元到 10 萬元；王道銀行舊戶只要在 11 月 30 日前自他行轉帳 5 萬元以上，採階梯式利率優惠，1 到 10 萬元 (不含) 以 0.3% 給息．10 萬 (含) 到 30 萬 (含) 之間提供 1.8% 活儲利率。

「渣打心幸福」1.1% 高利活儲優利計息區間至 2019 年 2 月 20 日，計息存款區間為 1 萬到 100 萬元；「兆豐 Megalite」到 2019 年 6 月 30 日前提供 1.2% 活儲利率，存戶存款餘額在 5 千至 10 萬元之間都享有高利。

「星展星禧數位帳戶」開戶後自 2019 年 5 月 31 日前，只要存款餘額介於 5000 元到 10 萬之間就享有 1.1% 活儲利率；「華南 SnY」到今年年底前提供 1.1% 高利活儲，100 元就起息，優利的上限為 10 萬元；「台新 Richart」則是開戶後的 12 個月皆享有 1% 利率，符合資格從 1 元到到 100 萬元皆享高利。

不僅台幣給高利，各家數位帳戶中，美金活存利率最高給到 3%。「渣打心幸福」到 2019 年 2 月 2 日前，1 元到 3 萬美金都享有 3% 高利；「台新 Richart」到年底前提供美元活存 2.2%，1 元美金就起息，無存款上限；「星展星禧數位帳戶」與「王道 O-Bank」均喊出 2% 美元活存高利，也都是無存款上限，不過王道銀行的美元優存活動將於明 (2019) 年元旦到期，後續是否延長活動有待觀察，星展則暫無活動截止日；「兆豐 Megalite」、「華南 SnY」也提供存戶 1.75% 美金活存利率。

數位帳戶跨行轉帳 & 提款免手續費

此外，數位帳戶提供轉帳以及跨行提款免手續費也是許多存戶喜愛的。一般來說，跨行轉帳須收取 15 元手續費，跨行提款手續費為 5 元，而數位帳戶存戶則可以享有手續費優惠，為日常金融往來省下不少錢。

目前「渣打心幸福」提供「每日」跨行轉帳與提款共計 15 次，為市場最高；「星展星禧數位帳戶」不讓渣打專美於前，提供「每月」跨行轉帳以及跨行提款每月各 101 次，免費次數相當夠用；「國泰 KOKO」提供跨行轉帳以及跨行提款每月各 50 次也非常吸睛：「合作金庫數位帳戶」則是提供每月跨行轉帳加上提款共 66 次免費。

Money101 提醒，跨行轉帳與提款手續費優惠又分為兩種，其一為在合約次數內不扣取手續費，其二為當下扣除，次月以回饋金方式回補帳戶這兩種類型，國泰、合庫都屬於後者。