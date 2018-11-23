感恩節經濟學：美國人節日晚宴開支連續三年下滑

美國農場局聯盟 AFBF 的數據顯示，因為火雞售價的下跌，今年一桌 10 人份的傳統感恩節大餐的花費創 8 年新低，至 48.9 美元，即人均成本不到 5 美元。

這個數據不僅是比 2017 年的 49.12 美元少了 0.22 美元，而且是有記錄的 33 年來，第一次連續第 3 年下跌。

對央行來說，可能這是一個值得關注的通縮預警，但對美國家庭普通家庭來說，錢包少瘦一點是一點。

AFBF 的首席經濟學家 John Newton 稱，感恩節餐價格的降低主要得利於火雞價格的降低，火雞供應量的充足維持了整個感恩節餐的親民價格。

今年，火雞的價格為 1.36 美元一磅，年增率下跌 3%。

每年感恩節期間，4600 萬隻火雞會被吃掉。全美火雞聯合會的統計顯示，88% 的美國人會在感恩節當天吃掉一隻火雞。

除了更便宜了，今年的火雞還更小了。千禧一代 (Y 世代，即 1980-2000 年間出生的人）的消費觀正在重塑火雞的「雞生」。

Y 世代的消費者通常對應着着更小的家庭單位和注重環保不喜歡浪費的觀念，於是這個人群天然會偏愛更小型的火雞。

美國農業部最新的數據顯示，今年，母雞（通常比公雞個頭更小）的庫存年增率下降了 8.3%，雄火雞的庫存則年增率上升了 6.9%。