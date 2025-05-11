美元資金恐掀2.5兆美元拋售潮！人民幣利率創新低、亞洲資金流動重構全球市場

鉅亨網新聞中心 2025-05-11 14:40

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5 月 8 日，人民幣市場傳出重大訊號。離岸人民幣（CNH）香港銀行同業拆息（CNH Hibor）全線下跌，三個月期利率更跌至歷史新低 1.67788%，反映出資金面流動性充裕。

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5 月 8 日，CNH Hibor 顯示主要期限利率全線下滑，其中三個月期利率跌破 1.68%，創下歷史新低。市場將此解讀為人民幣資金充裕的明確訊號。

此外，香港金管局近期三度入市干預，累計向市場注資 1166.14 億港元，致力於維穩港元匯率，進一步增強市場流動性。

由於港股近期回溫，投資需求上升推升港元，資金自然湧入亞洲市場。專家分析指出，這是「地區資金重配置」的開始，亞洲貨幣逐步走強，美元資產的吸引力則在下降。

雖然聯準會延後降息至 7 月，推動美元短暫反彈至 100 點上方，但 2024 年以來，美元指數已累積下跌超過 7%。市場明顯對美元資產喪失信心，資金流向轉為新興市場與亞洲貨幣。

經濟學家 Stephen Jen 警告，亞洲出口商與投資人長期累積的美元儲備，可能因中美貿易緊張升溫與避險資金回流亞洲，而啟動大規模美元拋售行動，規模恐高達 2.5 兆美元。

截至 4 月 24 日，美國財政一般帳戶餘額僅剩 5761 億美元，預估僅能支撐政府運作至 6 到 7 月。若國會未能及時調高債務上限，恐將引發政府關門或債務違約，衝擊全球金融穩定。

面對出口放緩與房市疲弱，中國 4 月官方製造業 PMI 跌至 49，顯示景氣進入收縮區間。為穩定預期，中國監管機構於 5 月 7 日宣布一系列刺激政策，包括降準、降息與擴大再貸款規模，預計將釋出約一兆元流動性。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，若關稅談判未見進展，人民幣仍有貶值壓力。不過在政策工具支持下，人民幣預計將維持在 7.2 至 7.4 的區間內震盪，波動空間可控。

瑞銀中國經濟學家汪濤則預期，若中美貿易摩擦未緩解，中國央行可能進一步降息 20 至 30 個基點，並透過特別國債與再貸款撐住經濟。

儘管中國暫不會立即推出新一輪大規模財政刺激，但市場普遍預期，第二季末至第三季初將是啟動時機。屆時可望應對全球資金重估、中美貿易波動與內部經濟挑戰。