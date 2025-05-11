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烏克蘭宣布30天全境停火！普丁提議15日重啟和平談判

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 14:07

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烏克蘭、法國、英國、德國及波蘭領導人，一同與美國總統川普通話。（圖：翻攝自烏克蘭外交部長Ｘ）

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）5 月 10 日表示，烏克蘭準備自 5 月 12 日零時起，實施為期「至少 30 天」的全境無條件停火，涵蓋陸海空領域。烏方強調，若俄方同意並配合建立有效監督機制，這將是重啟俄烏和平談判的重大契機。

根據《BBC》報導，當日於烏克蘭首都基輔召開的會議中，德國總理默茨、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克、英國首相施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基共同提出停火倡議，並聯合與美國總統川普通話，正式敦促俄羅斯配合停火。


四國領袖一致強調，俄羅斯若拒絕參與停火，將面臨「嚴厲新制裁」。

普丁在克里姆林宮進行深夜電視談話，邀請烏克蘭於5月15日展開直接談判。(圖:REUTERS/TPG)
俄羅斯總統普丁在克里姆林宮進行深夜電視談話，邀請烏克蘭於 5 月 15 日展開直接談判。(圖: REUTERS/TPG)

幾小時後，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮罕見進行深夜電視談話，邀請烏克蘭於 5 月 15 日展開直接談判。他表示，願在「無任何先決條件」下與基輔對話，並不排除新一輪停火的可能性，但沒有直接回應 30 天停火的呼籲。

普丁建議恢復在伊斯坦堡舉行的俄烏會談，並計畫與土耳其總統艾爾段會晤，商討細節。俄總統助理烏沙科夫也證實，俄方代表團將於近期赴土耳其，代表團領隊將另行公佈。

針對歐洲國家的制裁警告，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方「早已習慣制裁」，並強調不會因外部壓力而改變對烏政策，也指責歐洲的聲明「充滿敵意」。

儘管雙方皆表達願意重啟談判，但在停火條件上仍存在重大分歧。烏克蘭堅持停火應無條件進行，而俄羅斯則希望同步處理西方對烏軍援問題，雙方互批對方誠意不足。

美國總統川普隨後也在 Truth Social 發文表示，普丁的講話或許代表俄烏關係的轉機。他稱「這可能是俄羅斯與烏克蘭的偉大一天」，並表示將持續協助雙方推動和平。

普丁指出，烏克蘭多次未正面回應俄方先前提出的停火建議，包括復活節停火與限制攻擊能源設施的提議。他暗示基輔「利用時間拖延談判」，不利於建立長久和平。

回顧俄烏戰爭歷程，自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方的最後一次直接談判已過去兩年。此次重新啟動會談的倡議，或將為國際社會帶來新的和平希望。

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俄烏戰爭烏克蘭停火歐洲領袖普丁重啟談判

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