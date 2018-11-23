美國迎150年來最冷感恩節！市場預期消費熱情不減

週四 (22 日) 美國迎來感恩節假期，而這個感恩節相信已令所有美國人印象深刻，因為這是美國 150 年來的「最冷」感恩節。

據天氣情報網站 AccuWeather 數據顯示，來自北極的強勁暴風雪正猛烈侵襲北美東部地區，如週四 (22 日) 感恩節早晨，新英格蘭北部地區溫度一度低至攝氏零下 18 度 C，維吉尼亞州東南部氣溫亦來到零下 1 度 C，創下逾百年罕見的現象。

AccuWeather 網站指出，估計目前北美地區民眾的體感溫度要比測得之溫度還要低上 10 至 20 度左右，而據 AccuWeather 統計，上一次美國感恩節出現如此寒冷的天氣，將要追溯至 19 世紀中期至 20 世紀初。

美國氣象學家 Steve Prinzivall 對此表示，來自北極的強勁冷氣團，就是造成這一次美國極度寒冷天氣的最大原因，因為這波冷氣團帶來自去年 2 月以來最強的冷空氣團。

俗稱「黑五」的感恩節購物狂潮，一向是美國各大百貨商場的折扣旺季，相同也是美國民眾最重要的購物假期，而雖然美國遭遇「最冷」感恩節侵襲，但市場分析師預計，美國民眾的感恩節買氣估計是「只增不減」。

據國際三大信評公司之一的穆迪 (Moody's) 表示，估計今年美國感恩節的零售銷售成長率與去年相比，年增率還將增長 5% 至 6% 之間，感恩節買氣估不受強烈冷氣團所影響。

據美國聯邦零售協會調查顯示，估計今年感恩節約有 1.64 億名民眾願意參與感恩節的購物盛典，該調查之 1.64 億名消費者，是涵蓋了到店購物或是線上購物之消費人數。