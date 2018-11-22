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〈鉅亨觀點〉Fed升息將觸自然利率 美股風向球請看「信用利差」

圖片來源：afp
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隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週於達拉斯發表談話，雖然仍強調美國經濟強勁，但卻在談話中放出 Fed 於 2019 年「暫停升息」之可能場景，市場經濟學家對此直言，Fed 正在向市場大打預防針，美國經濟恐怕是已觸及頂端。

鮑爾在達拉斯演講上，釋放了 2019 年 Fed 暫停升息的三大條件，分別是：1. 全球需求放緩、2. 美國政府財政刺激消退，3. 升息對經濟的滯後影響。

但鮑爾沒說的是，事實上 Fed 升息循環的升息空間收窄、升息理由減弱，主要是因為 Fed 聯邦基金有效利率 (FFR) 的利率區間，估計將在 2019 年觸及自然利率水準。

自然利率 (Neutral rate, 縮寫為 r*) 是什麼？

自然利率 (r*) 代表的是一國經濟體，能夠壓抑通膨過熱，又不會抑制經濟增長的「最適當利率」。

以經濟學的觀點來看，自然利率所代表的概念是，中期上，一國經濟產出將會等於潛在產出，而一個維持低度穩定成長的通膨率之自然利率，即代表著充分就業下的實質利率。

惟自然利率並非是一項具有實際數字的利率，此一利率是透過假設「未來產出缺口」及「隱含通膨預期」所計算而得的一項指標。

最重要的是，自然利率並無法確切的「真實計算」，只能透過統計學計量方式「估計」得之，故投資人或不應該將自然利率 (*r) 看作是一項數字，反而應該將之視為一種概念來看待。

如下圖所示，下圖紫線為長期自然利率水平、橘線則為目前的均衡自然利率，據機構貝萊德 (BlackRock) 估算，目前 Fed 的基準利率雖低於長期和目前自然利率兩者，但是皆正在向這兩條自然利率靠攏。

而低於自然利率的 Fed 利率，即代表了 Fed 貨幣政策還能為美國經濟帶來提振作用，但是隨著 Fed 基準利率向自然利率靠近，事實上 Fed 貨幣政策的刺激果效也正在快速縮小。

綠：Fed基準利率　橘：目前自然利率　紫：長期自然利率　圖片來源：BlackRock
綠：Fed 基準利率　橘：目前自然利率　紫：長期自然利率　圖片來源：BlackRock
自然利率 V.S. 金融週期：

從金融週期的角度來看，目前自然利率 (橘線) 在現今的金融週期裡，其實是高於長期自然利率甚多 (紫線)，事實上這對 Fed 的貨幣政策有著極大影響，因為這代表了現今美國經濟的擴張力道、通膨預期升溫，都超越了長期均值，而通常目標自然利率 (橘線) 超越長期自然利率之時，也意味著美國經濟正處於高度擴張時期。

而在經濟高度擴張的時期裡，事實上 Fed 是不得不同步將利率推高，以防止經濟過熱，但是隨著時序的演進，Fed 基準利率越接近自然利率，Fed 利率政策前景的不確定也就越大。

在 Fed 基準利率朝自然利率靠攏、升息循環步入後期的當口，債券市場的信用利差 (Credit Spread) 已成為市場相當重要的「風險指標」，而一般基本使用的信用利差為低評級高收益債與美債之利差，該利差反應的是市場對發債企業未來的違約預期，同時該利差也與美股呈現高度的「負相關」關係。

如下圖所示，下圖藍線為美銀美林高收益債與美債信用利差，紅線則為美股 S&P 500 指數，可以清晰發現，事實上近期債市信用利差是出現了相當陡峭的升幅，顯示當前金融市場的信貸環境已是越來越緊俏，投資人對企業違約的擔憂在短期內快速加增，連帶打擊對美股的前景預期。

藍：美銀美林高收益債與美債信用利差　紅：S&P500　圖片來源：Fred
藍：美銀美林高收益債與美債信用利差　紅：S&P500　圖片來源：Fred

在目前信用利差高速飆漲的環境下，投資人確實有必要重新檢視手上的投資組合，或可關注 1. 負債比重低、2. 高自由現金流、3. 高殖利率保護之公司，並避開低信評等級之公司，估將會是面對信貸緊縮等大型風險的較好避風港。

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