〈分析〉融資追繳令來襲！美股融資餘額創雷曼後最大暴減 

美股投資人壓力正變得越來越重，因為「融資追繳令」的壓力正令他們坐立難安。

沒人真實知道美股總槓桿率是多少，但據有限資料和各家券商 SBL 交易報告，過去幾年總歸是高槓桿狀態，舉例來說大概一個人可以借券 (SBL) 槓桿到 16 億美元。

股市槓桿唯一每個月報告的形式只有「融資餘額 (margin debt)」，即個人和機構投資者向券商借入資金，以買進股票所累積的債務，而在接到「融資追繳令」之後，投資人若未能及時補錢，券商即會開始對投資人手中部位進行砍倉，而現在這個狀況，顯然現在已經開始了。

據美國金管局 (FINRA) 報告，今年 10 月融資餘額是大減 405 億美元，創下 2008 年 11 月以來最大下降規模，當年是雷曼兄弟聲請破產後的數週。

自 2008 年金融海嘯過後的十年大多頭，美股融資餘額可謂是一路飆升，2018 年 5 月更曾觸及最高點 6690 億美元，較 2007 年 7 月金融危機前夕的水準提高 60%，且較 2012 年 1 月提高 117%。

但在今年 5 月觸頂後，融資餘額就下降了 620 億美元，約當 9.2%，主因是 10 月暴跌 405 億美元。

在這 20 年走勢中，股市大漲、崩跌與融資餘額之間有明顯的連動關係。

2002 年 10 月結束時，Nasdaq 下跌了 78%，同期間融資餘額大降 54%，在金融危機爆發時期也出現類似情況，當時即有了所謂的「萬物皆泡沫 (Everything Bubble)」的說法。

水能載舟、亦能覆舟

融資餘額是股市飆升的一大強勁推力，因藉由融資槓桿創造出來的流動性可用來購買更多的股票，透過這種方式，上升的融資餘額就成了股市上漲的強勢推手。

當個股價格大幅下跌時，以融資方式且集中投資在那幾檔個股的投資者，包括對沖基金在內，可能會發現他們的投資組合受到重創，乃至於必須追繳保證金。

為了要清償融資餘額，投資人不得不拋售股票，這導致了進一步的拋售壓力，產生更多的追繳保證金通知、甚至被強迫砍倉，在這樣的行為下，高水位的融資餘額反成了股市大幅下跌的推力。

而拋售這些股票所得的資金，事實上不會再轉進其他股票或其他類別的資產，因這些資金不是轉而成為「在旁觀望、等逢低入場的資金」，而是用來清償融資餘額，因此這個流動性就這樣人間蒸發、對美股形成去槓桿壓力。