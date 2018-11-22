【華冠投顧】台股-美時爺凍蒜！

何丞唐 分析師

台股加權指數今日小跌 26 點，收在 9714 點，成交量為 994 億元。

盤面上，前波跌幅較深的族群包括光學個股，3406 玉晶光、3504 揚明光、6209 今國光、、4976 佳凌、3019 亞光等呈現嘎空反彈；通信個股包括 3047 訊舟、4991 環宇 KY、2314 台揚、5348 系通、3163 波若威等也有所表現；生技股包括 4174 浩鼎、6541 泰福 KY、6578 達邦蛋、1795 美時等收紅表態。

周四逢美感恩節假期，美股休市，周五美股將會提早收盤。在交投相較清淡之下，台股可能量縮狹幅震盪。但籌碼穩定之下，多頭仍有較大機會。

本波大盤來回震盪，老師跟你說過，這是標標準準的嘎空盤，這週被動元件、矽晶圓、光學類股，有沒有全面嘎空。我也教過你，當你大盤確定方向之後，怎麼樣挑選族群個股，賺反彈三法寶，都還記得吧。

從個股來看，當大家在開寶馬的時候，我說你要開奔馳，先找日馳，1526 日馳這一波強不強。這有什麼了不起，當全市場還在瘋日馳、矽瑪的時候，老師都跟你做未來的，上週五跟大家預告，要開保時捷，先賺美時爺，1795 美時上週五在 5 開頭，老朋友知道還來得及，歡迎去回顧節目吧。後來股價都漲上來了，你還是問同樣的一句老話：「那還可以追嗎？」我想問問你，我們一直秉持著底部買起、底部賺起的原則，那時候「你在哪裡？」

特別在大盤狹幅震盪時期，無論你作多作空，至少要清楚認定你的定見吧，那你作多、作空的依據跟來源是什麼？跟著一堆人看漲追漲、看跌殺跌嗎？這波為什麼叫嘎空盤，你看之前最弱的族群，有沒有都漲上來了，這不叫嘎空盤，什麼叫嘎空盤？老師都是跟你做未來的。所以，趁著機會好好檢視你手中的持股吧，只有獲利才是真的。歡迎起義來歸。

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