【華冠投顧】年底耶誕消費旺季帶動，2330台積電，不寂寞！

週三數據，美國 10 月耐用品訂單月率，創下過去 14 個月以來最大的降幅，值為 - 4.4%，遠低於預期值 - 2.6% 與前值 - 0.1%；這也引發，市場對於美國未來經濟擴張續航力的擔憂。數據公佈之後，12 美元指數僅小幅壓回，目前依然處於 96.52 上下；今日可觀測下方 96.36-96.17 之支撐區力道如何？來到此區仍有向上續揚之機。

今日美國感恩節，紐約證券交易所，休市一天。目前 12 道瓊，依舊在低檔徘徊，目前初步已來到下方大滿足區，今日續觀測上方 24996-25160 之初步反壓區間之力道如何？

週三數據，美國截至 11/16 當周 EIA 原油庫存變動，值為 + 485.1 萬桶，預期值 + 286.1 萬桶。目前 OPEC 有意推動日減產 100 至 140 萬桶，預期在 12/06 的會議中討論，持續鎖定其相關消息。油價已連續 7 周維持於空市格局之中，目前來到初步大滿足區，預期隨時將出現大幅彈升。01 原油，目前來到 54.35 美元 / 桶上下，今日可注意上方 57.60-58.50 之重大反壓區間，此區若被站上，則向上續航力可望增強。

12 加權，目前仍處於空方主控局面，若要再度翻多，則先觀測上方 9786-9821 之反壓區，是否被有效的站上？站上之後，上攻續航力將可望增強。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！該股依據昨日之述，果真持續往上彈升！

昨日之述『明日可注意上方初步反壓 346.0-358.0 之區間，觀測其反壓力道如何？下方支撐區暫看 326.0-309.0 之區間。』

果真今日來到 351.5 最高之後，隨之下盪，收盤前來到 329.5 最低！在中、美貿易戰利空壓抑之下，被動元件產業後續營運狀況仍具疑慮，但歷經了 4 個月的回挫，股價已經充分的反應了利空消息，目前配合技術面觀之，後市上檔空間仍寬廣。

2498 宏達電：看多！今年第 4 季起將發表多款消費新品，如智慧新機、VR 系列產品等等；加上，明年 CES 展之題材。該股，股價淨值比僅 0.71 倍、本益比僅 5.32 倍，股價被嚴重低估之下，短期仍具彈升空間，可留意下方回檔滿足區出手。

2330 台積電：看多！依據長線角度觀之，下方大滿足區已觸抵，隨時具大幅彈升之機。在台灣九合一大選之後，盤勢將回歸基本面，加上，年底耶誕假期消費旺季帶動之下，台股將再度進入多市架構當中，此時，大型權值股必有上揚之機。

3008 大立光：看多！日前法說，執行長林恩平表示，11 月份會較差，12 月情況還不知道。

加上外傳，蘋果削減訂單，外資法人也紛紛調降評等，但依技術面觀之，目前於低位區，有一舉向上突破頸線反壓之氣勢！

6505 台塑化：看多！受油價走弱影響股價持續下盪，但技術面已來到下方初步滿足區。配合本文前段之述，油價短期具彈升之機，因此，該股未來具有回升之契機。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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