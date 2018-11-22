【華冠投顧】嘉晶大中禾伸堂獲利落袋

台股開高震盪走跌，大盤收跌 0.28%，OTC 收跌 0.67%。漲價族群矽晶圓、被動元件、MOSFET 沿續昨日的漲勢，開盤就再度走高帶動台股持續衝高，(3016) 嘉晶、(6435) 大中、(3026) 禾伸堂股價都持續反彈接近季線，早盤趁著盤勢大好時刻，順勢調節獲利落袋。台股在陸股開盤走跌之後，也被陸股帶衰向下越走越低，終場矽晶圓、被動元件、MOSFET 族群大都下跌收盤。還有，今日最強勢的族群光學鏡頭族群，早盤漲停股就有，(6209) 今國光、(3406) 玉晶光、(4976) 佳凌、(3504) 陽明光、(3441) 聯一光，可惜又是虎頭蛇尾，盤中又一檔接著一檔漲停打開，收盤時只剩一檔佳凌守住漲停板，其他光學鏡頭股都留下長上影線。

年底搶錢行情來了，(1.)年底投信、公司派的作帳行情，(2.)通常每年的第 1 季都會有作夢行情 (3.) 接下來的股東會還會有融券的回補軋空行情。從以上 3 點告訴大家，接下來的行情會以個股表現為主，所以選對選錯會差很多。想搶錢的好友們，務必好好把握每年最好賺錢的這段時間。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估