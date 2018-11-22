【華冠投顧】美消費者信心走弱、台股選前賣壓湧現

鍾騏遠 分析師

#一分鐘強勢股：

6209 今國光：股價利多、周轉率大增近 10%、半年線下彎，留意拉回整理

1795 美 時：本周股價強勢表現，唯短線創高後賣壓湧現，留意布林乖離

3707 漢 磊：昨天漲停今天創高，季線下彎湧現賣壓，留意季線支撐

4991 環宇 KY：繼昨天大漲後，今天過高季線扣抵，留意半年線壓力

2231 為 升：跳空向上、唯季線下彎，後續留意多方缺口是否回補。

#一分鐘盤勢分析：

今晨美股雖出現反彈，不過新的經濟數據表現不佳，包括耐久財訂單、消費者信心指數等，都出現低於預期的表現。這代表美國的經濟表現，已經受到了中美貿易衝擊的影響。比較值得注意得是，這兩項經濟指標，都是屬於領先指標，後續是否影響企業獲利，仍有待觀察。

今天台股虎頭蛇尾，開高走低許多個股尾盤都出現拉回，主要的原因，還是受到美經濟數據表現不佳所影響。因此，目前台股的月線已經翻揚，月線扣抵值在低檔區，指數沒有向上表現，就是受到外來因素的影響，否則今、明兩天台股理當應帶量表現才對。

另外，這一波反彈以來，矽晶圓強彈之後，今天帶量拉回。PCB 尾盤也出現獲利了結的賣壓，而被動元件雖昨天強勢，但是個股漲多之後，也承受不了賣壓的影響而拉回。選後的台股盤勢仍舊複雜，建議多頭短線獲利之後，善設停利點，以備後續多方表態。

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