台股盤後－受制月線反壓 股王晚節不保收黑 指數下跌26點

台股今 (22) 日依舊受月線牽制，加上選前觀望讓量能萎縮，使得加權指數開高走低，今天以光學、網通、生技族群為盤面多頭焦點，但是股王大立光壓尾盤，半導體矽晶圓也休兵，終場加權指數下跌 26.81 點、收在 9714.71 點，成交值 992.35 億元。

股王大立光上半場最高大漲百元、漲到 3445 元，但受外資將大立光目標價由 6007 元降至 4620 元衝擊，大立光尾盤翻黑，終場下跌 2.09%、收在 3275 元，在 5 日線前剎車有守。鴻海跌 1.56%、收在 69.5 元。台積電則收平 219 元。

光學族群今天強力發光，今國光漲停雖然沒鎖住，但仍大漲 7.72% 作收，佳凌則收漲停，玉晶光、亞光都逆勢收紅。

浩頂新藥獲美孤兒藥資格，股價鎖漲停慶賀，帶動生技醫療族群勁揚，尤其櫃買中小型股活跳跳，晶宇強漲超過 6%，美時大漲 4%，合一、杏國、台微體、精華等都表現搶眼。

另外在 5G 題材效應下，網通族群依舊是盤面相對強勢的指標，台揚、訊舟、系通都大漲超過 6%，聯光通、建漢、東訊、振曜、富裔都有 1-2% 不等的漲幅。

從逆揚的族群來看，資金仍舊明顯著墨中小型股，大型權值股都偃兵息鼓，除了蘋概三王熄火，聯發科、友達、宏碁、可成、開發金、中信金等都下跌。

整體來說，台股今天量能持續受到九合一選舉影響，量能不到千億元的情況下，指數難有表現，今晚美股又將因感恩節提早休市，加上明天又是選前最後一個交易日的週五，預期指數將持續在月線附近盤整，反觀櫃買中心的中小型股，投信年底作帳行情已悄悄啟動，預期應該仍是近期資金避風港。