中國海航與信達資產管理洽談售資方面的合作--消息人士

多位知情消息人士告訴路透，中國海航集團已向國有金融資產管理公司--中國信達資產管理(01359-HK)征詢關於資產處置的意見。信達是中國最大的不良資產管理公司之一。

據消息人士表示，海航副總裁陳超周二會晤信達總裁陳孝周，討論合作事宜。由於事屬機密，消息人士不願具名。陳超為海航董事長陳峰的侄子。

尚不清楚信達資產在海航資產處置方面扮演什麽角色，但根據路透所見到一份發送給海航員工的內部信函顯示，在上述會議上，信達向海航表示將可提供協助。

根據這封信函內容，信達總裁陳孝周表示，信達將繼續支持海航的戰略轉型，以及海航在核心及附屬事業的資產處置。

陳孝周表示，尤其目前是海航相對艱難的時期，信達更有理由加大支持。

三位知情人士對路透表示，中國信達已經參與了海航與英邁潛在買家的磋商。英邁是海航2016年以60億美元收購的美國IT零件經銷商。

一位知情人士稱，中國信達也可能為潛在交易提供資本。

對本周與中國信達的會談，海航發言人不予置評，但補充說，海航及其關聯企業或子公司均未就出售英邁與中國信達進行合作，“任何相反的說法顯然都不正確”。

中國信達沒有回應置評請求。英邁在非辦公時間沒有回應置評請求。

監管外資收購本國資產的美國外資審議委員會(CFIUS)最近權力範圍擴大，可能使出售英邁的交易變得更加覆雜。

路透香港11月22日