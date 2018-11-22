〈樺漢法說〉新CB發行將省億元利息 保守估稀釋每股純益僅8%

樺漢 (6414-TW) 擬增資以及發行新的 CB，用來償還現在的 CB 以及 ECB，但外界擔憂恐稀釋每股獲利達 38%，對此，樺漢今日於法說會上強調，就算第一年就全數轉換，保守推算僅稀釋每股純益約 8-15%，若全部都無轉換，則每股純益可提升 8-18%。

樺漢董事會通過決議辦理現金增資發行新股 600 萬股，以及發行總面額上限 60 億元、國內第三次無擔保公司轉換債，主要因應海外第一次無擔保轉換公司債 (ECB)，暨國內第二次無擔保轉換公司債，持有人執行賣回權所衍生之還本及利息補償金資金需求。

按照外資先前推估，樺漢發行新股後，恐稀釋每股純益約 8%，轉換債方面，若以昨 (20) 日收盤價 236 元計算，並全數轉換的情況下，對每股純益稀釋可達 30%，工稀釋美股樺麗江達 38%。

不過樺漢表示，此次發行的 CB 條件相當不錯，此次發行溢價約 2-5%、換股溢價比率 10-20%、利息 0-0.5%，條件均優於以往，每年可省下約億元利息，挹注獲利表現。

樺漢指出，「假設」以明年獲利年增 10-20% 為前提、並同樣以股價 236 元計算，就算明年新 CB 上市後全部轉換，但加計省下的利息，現增加新 CB 稀釋每股獲利僅約 8-15%。

且樺漢認為，按常理推斷，持有 CB 的投資者，應會觀察股價營運表現，不會上市後即立即轉換，若假設條件相同，首年沒有任何轉換下，屆時每股獲利反而會有 8-18% 左右的成長表現。