台達電去年全球教育訓練支出達562萬美元 獲「國家人才發展獎」肯定

由勞動部主辦的「2018 國家人才發展獎」今 (21) 日揭曉，台達電 (2308) 從以「健全的全球人才發展體系」、「人才發展與內外部訓練資源有效整合」、「提供多樣創新的全球人才發展方案」及「建構即時且透明的知識共享與學習平台」等四大特色獲評審青睞。台達電執行長鄭平表示，台達電已從單純的零組件廠商轉型為提供整體解決方案的提供者，業務範疇涵蓋電源及零組件、自動化與基礎設施，在轉型的過程中，人才需求也從過去專注於硬體研發，轉向軟硬兼具的整合性人才為主。



鄭平指出，2017 年台達電全球教育訓練支出達 562 萬美元，全球整體平均員工受訓時數達 48 小時，未來台達電將持續投資創新的人才發展方案，營造良好學習文化與工作環境吸引更多優秀人才。藉由打造全方位人才競爭優勢，協助企業營收持續成長，落實企業社會責任。



台達電人資長陳啟禎表示，台達電相當重視對同仁照顧與身心平衡，設計全方位關懷照顧方案，如 2018 年以「健康年」為主軸，透過「健康吃、健康動、健康活、健康玩」四大元素，舉辦主題式福利活動。同時也提供員工健康促進方案，積極關注員工身體與心理健康，推動規律運動習慣，並於今年榮獲教育部體育署肯定，獲頒「運動企業認證標章」。