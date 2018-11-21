宏碁攜手景文科大產學合作 協助建置電競場

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 積極協助全台學校佈建電競教室，從校園教育扎根培育國內電競人才，近日協助景文科技大學『征服者電競場』建置完成，於 11/22 校慶盛大揭牌，耗資近 500 萬、占地近 200 平方公尺。

該場地是具專業電競直播實作空間，採用宏碁電競桌機 Predator Orion 5000、Acer 電競螢幕等，另有賽評主播轉播台、直播台等專業裝備設置，成 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃北區比賽基地，並在 11 月初配合宏碁 Predator league 電競盟校盃賽制進行比賽，共有近 55 隊參賽隊伍。

宏碁指出，協助景文科大在本學年度斥資近 500 萬元，將傳統教室建置成為「景文科技大學征服者電競場（CONQUEROR, JUST E-SPORTS）」，透過時下風行之賽事直播培養電競產業跨領域整合四大專業領域，包含網路硬體平台類、遊戲內容製作、賽事內容製作、數位行銷與傳播類，培育業界所需相關之技術人才。

景文科大 11 月初舉辦「2018 Predator League 電競盟校盃 - 景文科大電競盟校盃校際爭霸戰」，由行動商務與多媒體應用系結合學生會、電競社同學舉辦，將在 11/22 校慶當日進行決賽，優勝隊伍將挑戰宏碁資訊月台灣區總決賽。

景文科大行動商務與多媒體應用系系主任周伯毓表示，此次是景文科大首度舉辦電競賽事，透過宏碁協助，可使學校在賽程規劃上與比賽進行的流程更加瞭解，也使學校新建的電子競技場，充分運用並引導出學生興趣。



周伯毓指出，此次競賽選手名額開放高中職學生組隊參賽，最年輕戰隊為高一組成，該隊展現團隊默契與個人技術取得高中職組分組第一名。