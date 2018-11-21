【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股持續重挫 台股開低走高僅小跌2點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 11 點至 9743 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.48 點，電子期轉為正價差 0.21 點，金融期轉為逆價差 - 0.56 點。現貨部分，三大法人買超 12.71 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 354 口至 12014 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2307 口至 41634 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2222 口至 6025 口。

週二美國股市再度重挫，其中蘋果本月遭高盛第三次下調目標價，股價重挫 4.78%，而亞馬遜、英特爾等科技股也下跌 1%~2% 不等，道瓊指數下跌幅度達 2.2%，拖累週三日韓股市均下跌 1% 以上跳空開出，台股早盤開低後一度下殺至 9600 點附近，所幸大立光、台積電相繼出現低接買盤拉抬，帶動其他權值股依序收斂跌幅，美股電子盤止跌加上陸股盤中更是幾度翻紅，激勵亞股的跌幅都未再擴大並縮小跌點，終場加權指數下跌 2.47 點或 0.025%，收在 9741.52 點，成交量能 1014.46 億，較前一日增加 74.37 億。技術面觀察，週三日 K 開低走高留下影線紅棒作收，盤中低點未破 11 月 13 日低點，顯示下檔支撐強勁，不過均線均呈下彎，加上 KD 指標仍偏空下行，選前行情恐還是維持上有壓下有撐的觀望型態。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 9800 點，賣權未平倉最大量集中在 9700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.29，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持 25.14%，賣權平均隱含波動率維持 32.02，買賣權皆不變。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。

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