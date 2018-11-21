【華冠投顧】武傑電台:美股大跌!台股開低走高!逢低佈局下一波主流!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、3059 華晶科、5388 中磊、6269 台郡、2327 國巨。

台股盤勢分析:

選舉行情

讓到美股股災的影響下，台北股市早盤下跌 - 45 點作開出，上半場一度重挫 - 111 點；隨後在台積電領先止穩轉強下，指數震盪走高，一度由黑翻紅。終場小跌 - 2 點作收，收在 9741 億。

僅管美股昨天再度重挫 - 551 點，但是就如同我們昨天說的… 美股的影響已經逐步鈍化，亞洲不少市場更是紅盤作收。從台股的籌碼的結構來看，基本上已經沒有太多分析的空間；這是一個『內資偉大』的結構。雖然美股這個『老鼠屎』持續沖擊市場信心，但是換個角度來看… 年底行情也可望因為不斷利空測底，讓『反彈』的氛圍也慢慢轉為『多頭築底』的架構。期貨的新倉正式開始，外資的多單重新回到四萬水準，再加上自營商選擇權的壓抑力道明顯減弱；因此，我們依舊正面看待台股的『選舉行情』。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、5483 中美晶、6462 神盾、5388 中磊、3289 宜特、2327 國巨、3530 晶相光… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3519 綠能、6552 易華電、2376 技嘉、6271 同欣電、3189 景碩… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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