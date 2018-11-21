【華冠投顧】2327國巨，續看多！ 上方空間仍寬廣，鎖定下方初步支撐關卡。

最近幾位美聯儲官員發表言論，紛紛展現鴿派傾向，市場將其解讀為，官員們在暗示，過去二年之升息貨政，可能於 2019 年暫告一段落。這些官員們的最新論調是，全球性事件的影響仍大，即使當今美國經濟續走強，但全球經濟成長卻有逐漸放緩之跡象。

12 美元指數，昨日來到 95.93 最低之後，止住了跌勢；接著今日可觀測上方 96.89-97.15 之反壓區力道如何？此區若被站上，則向上續航力增。

12 道瓊，周二再度重挫，但目前已來到下方大滿足區，今日可觀測上方 24996-25160 之初步反壓區間之力道如何？

12 加權，在昨日所述支撐區上下，止住了跌勢，目前仍是空方主控局面，若要再度翻多，則先觀測上方 9786-9821 之反壓區，是否被有效的站上？站上之後，上攻續航力將可望增強。

市場預期，貿易戰將導致全球經濟放緩，加上近期原油供應激增的拖累，油價近二個月以來持續下盪。周二，美國總統川普表示，沙特對於我說的，油價須維持在合理之水位的觀點相當的配合！這使得昨日油價再次的下殺，01 原油，目前來到 54.16 美元 / 桶，跌幅高達 6.95%；但依據技術面來看，下方 53.80-50.00 之區間為長期支撐區，因此，後市隨時將有機會出現大幅彈升。

此前沙特刻意的削減對於美國之原油出口，有故意要推升油價之嫌，似乎是衝著川普而來，刻意要跟川普唱反調。因川普為了讓民眾可省能源成本，主張壓低油價。而目前 OPEC 有意推動日減產 100 至 140 萬桶之措施，預期在 12/06 的會議中討論，持續鎖定其相關消息。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看短多！該股依據昨日之述，果真往上彈升！今日漲幅 5.92%。

昨日之述『10 月股災台股狂瀉千點之下，投信基金撤出，在熱度下降之後的此刻，若配合技術面觀之，目前來到低檔支撐區，隨時有大幅上噴之機。該股本益比僅 4.1 倍，股價被低估，可注意下方 321.0-301.0 之支撐區。』

接著，後市仍續看多！明日可注意上方初步反壓 346.0-358.0 之區間，觀測其反壓力道如何？下方支撐區暫看 326.0-309.0 之區間，見下圖。盤中有任何需關注之重點，會即時的通知您！可進入我 LINE 群中接收。

2498 宏達電：看多！下方可鎖定 40.45-36.05 支撐區間，股價淨值比僅 0.71 倍、本益比僅 5.32 倍，股價被嚴重低估之下，短期仍具彈升空間，短壓先看上方 49.70-64.00 之區間。

2330 台積電：看多！依據長線角度觀之，下方大滿足區已觸抵，隨時具大幅彈升之機，上方 227.0-234.0 之初步目標區，可留意一下。

3008 大立光：看多！雖外傳，蘋果削減訂單，外資法人紛紛調降評等，但依技術面觀之，目前持續走升，有一舉向上突破頸線之氣勢！頸線位居 3500-3567 之區間上下，此區若被站上，則上方初步關卡在 3883.0-4012.0 之區間。

6505 台塑化：看多！受油價影響股價持續下盪，但技術面已來到下方初步滿足區，隨時具彈升之機。配合本文前段之述，油價之後市觀點，該股未來一周具有大幅彈升之機。上方 118.0-122.0 之反壓區若被站上，則向上續航力增。



作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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