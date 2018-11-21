陸股開低走高 上證指數收漲0.21% 物流類股強升

受美股走低影響，陸股今 (21 日) 跳空低開，不過盤中靠券商、地產等類股拉抬，指數緩步向上。午後眾多板塊共同走高，幫助上證指數收盤翻漲 0.21%，報 2651.51 點，深成指數報 7908.47 點，漲幅 0.37%；創業板指數報 1363.03 點，漲幅 0.57%。

滬市成交人民幣 1493.76 億元，深市成交 1978.16 億元，兩市合計成交 3471.92 億元，較上一交易日的 4219.11 億元明顯縮量。

盤面上，多數類股走升，物流、醫藥、電力設備、房地產、白酒等類股漲幅最大，石油化工股跌勢凶猛，科創概念股則出現大幅回調。

物流類股表現最為驚人，並在午後持續擴大漲幅。飛馬國際 (002210-CN)、普路通 (002769-CN)、恆基達鑫 (002492-CN)、歐浦智網 (002711-CN) 等個股均攻上漲停，兩市合計近 60 檔漲停。

聯儲證券首席投顧胡曉輝表示，近期外圍市場出現較大波動，美股下滑對 A 股肯定存在影響。此外，目前 A 股上市公司獲利沒有明確復甦，政策落地效果還有待觀察，加上市場擔心美國限制科技技術出口與轉讓的相關政策，這必將影響美股及全世界科技公司。

中郵證券認為，隨著穩定政策密集出台後，市場信心得到一定程度的提振，同時疊加交易所窗口指導等政策的減少，超跌反彈個股表現搶眼。目前來看，A 股處於歷史估值底部區域，「政策底」已更為明確，未來需密切觀察政策向基本面的傳導效果。

國信證券指出，短期來看，隨著前期熱點的降溫，市場需要尋找新的熱點來激活市場。目前而言，市場修復的趨勢並未改變，但需一定時間來消化壓力，並積蓄新的反彈動能。