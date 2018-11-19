寬鬆政策助攻 瑞銀看好明年陸股 鎖定政策支撐類股

在內外經濟因素夾攻下，陸股今年走勢相對疲弱，但瑞銀認為，明 (2019) 年大陸獲利放緩負面因素可望減緩，官方的寬鬆政策可望成為股市上攻的心助力，在投資策略上，建議可鎖定受惠於政策支撐的標的。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，受到經濟增長放緩影響，今年中國上市公司獲利成長趨緩，在美中貿易摩擦與信貸環境趨緊的影響下，明年經濟成長將持續面臨挑戰。

根據瑞銀預估，雖然市場普遍認為大陸企業獲利成長幅度較預期來的高，甚至可能下修，但相對的今年估值下降的幅度過大，其中 MSCI 中國指數和滬深 300 指數目前的估值均接近 2016 年的低點，不過在寬鬆政策下，預估 MSCI 中國指數和滬深 300 指數明年仍有上升空間。

高挺表示，目前 MSCI 中國指數（剔除 ADR）的動態本益比爲 8.9 倍，和 2016 年、2013 年低點 8.1 倍差距不大，另外，滬深 300 指數當前的靜態本益比爲 10.7 倍，和 2016 年初的低點一樣。

高挺分析，如果基準情景預測成爲現實，則兩大指數的估值還有上升空間，預估明年底 MSCI 中國指數和滬深 300 指數的目標位分別爲 87 點（增加 17%）和 3800 點（增加 17%）。

在企業獲利部分，瑞銀預估，明年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數的獲利成長幅度分別爲 7.6%、5.4%，遠低於市場一致預期的 14.0% 和 13.9%。高挺指出，占 MSCI 中國指數和滬深 300 指數盈利高達 44% 和 53% 的銀行類股能獲利可望穩步增長，至於非金融的獲利成長幅度可能放緩。

展望明年，瑞銀認為明年投資重點可鎖定，减稅降費、基建投資支出、A 股國際化與創新產業等標的。