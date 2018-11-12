抄底陸股的時候到了？又一家上市公司宣布加入

11 日晚間洪匯新材 (002802-CN) 公告，董事會同意公司利用最高額度不超過人民幣 5000 萬元的自有閒置資金，進行證券投資。

對於擬進行證券投資的目的，公司表示，是為提高公司自有資金使用效率，合理利用自有閒置資金，以增加公司收益。

洪匯新材表示，將以價格低估、未來有良好成長性的公司為主要投資對象。採取適當的分散投資決策、控制投資規模等手段來控制投資風險。

實際上，現階段 A 股正低迷，打算把閒置資金用來抄底股市的，並不只洪匯新材一家。上峰水泥 (000672-CN) 近日就表示，擬增加證券投資金額為不超過人民幣 2 億元。

Wind 數據顯示，截至今年第 3 季末，至少有 147 家上市公司存在證券投資的情形 (不含中國平安、中國人壽等大型保險公司)，投資金額合計超過人民幣 5000 億元。

雖然上市公司表示，進行證券投資的目的，是為提升資金使用效率，但其中仍有部分公司希望靠證券投資收益，來美化公司財報，這卻帶來了另一種風險。

例如，杉杉股份近幾年曾多次減持所持寧波銀行股份，減持所得收益對公司利潤的貢獻不小。

但另一方面，也有失敗的例子。例如，上海萊士交出的 2018 年三季報顯示，公司今年前三季度大虧 12.93 億元，但仔細查看報表可以發現，公司主業仍然獲利，主要虧損是因為當期投資收益為 - 11.25 億元。

正因如此，上海萊士決定，計劃未來不再增加新的證券投資，原有的證券投資也將在未來適當的時機逐步實現退出。