世德併購德國廠效益挹注 明年EPS可望重回2015年水準

汽車扣件廠世德工業 (2066) 董事長陳光裕於下午業績說明會指出，今年併購德國大廠 Max Mothes GmbH（MMG）51% 後，不僅切入歐洲汽車大廠包括雙 B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足的風力發電零組件體系，除營收自 7 月開始貢獻外，預估獲利挹注也將自明年顯現，在併購效益發酵下，2019 年營收 30 億元起跳，每股盈餘逾 6 元，甚至可望回到 2015 年水準。世德今年 7 月斥資 650 萬歐元（約新台幣 2.3 億元）併購德國大廠 Max Mothes GmbH（MMG）51%，不僅切入歐洲汽車大廠包括雙 B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足的風力發電零組件體系；陳光裕指出，MMG 一年營收 15 億元，該公司擁有客戶 3000 家，世德只要拿到其中 100 家客戶，每家只要貢獻 10 萬歐元，則世德營收呈現倍增，這也是為何公司要併購的原因。



陳光裕進一步說明，過去 MMG 是各大車廠直接供應商，但是價格並未取得優勢，因為本身製造成本太高，但世德在亞洲擁有製造實力，也具有製造成本優勢，但沒有銷售通路，雙方結合可互補。



MMG 集團成立迄今已百年，並於比利時、土耳其設有子公司，也併購義大利子公司 MMI，不僅是國際汽車廠品質認證的供應商，MMG 生產的扣件等精密零件，主要供應汽車、風電、農業機械、新能源等相關產業，賓士、寶馬、福斯等德國汽車大廠，都是 MMG 的客戶。



陳光裕表示，世德目前訂單穩定，一個零件 7 年的循環，通用公司訂單因新車型出來大量供貨，使得世德 10 月業績及交貨創新高紀錄，目前產能利用率 70-80%，世德年初成立研發中心，就是要讓生產加工朝自動化發展。



針對中美貿易戰部分，陳光裕回應，台灣有轉單效應，歐洲也相對穩定，目前來看是正向。



法人估，世德今年營收可望突破 20 億元，每股盈餘上看 5 元，明年併購效益發酵下，營收 30 億元起跳，每股盈餘 6 元，甚至回到 2015 年水準。