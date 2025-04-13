本週操盤筆記：美零售銷售表現、歐加韓央行利率決議、中國GDP與日通膨數據

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-13 21:50

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經過一周的劇烈震盪後，投資人希望市場能在即將來到的復活節長假前趨於平靜，但對於關稅不確定性、中美貿易衝突升溫以及對經濟嚴重衝擊的擔憂依然存在，美國周三 (16 日) 公布的零售銷售數據，以及美國企業持續公布的最新一季財報成績單將成本周焦點。

此外，歐洲央行和加拿大央行的利率決定也將受到密切關注，而在亞洲，市場也將聚焦於中國發布的大量經濟數據，以及新加坡和南韓的利率決定。

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本週操盤筆記 (0414-0418)

1. 美零售銷售數據

市場正密切關注美國消費者對川普政策的反應，而周三出爐的美國 3 月零售銷售報告為焦點所在，目前市場對 3 月預期是整體零售額將大幅成長。美國 2 月零售銷售季增 0.2%，雖較 1 月下修的下滑 1.2% 有所反彈，但低於預期的 0.6% 季增率。ING 經濟學家 James Knightley 說，由於消費者在關稅實施前大量採購，零售額「應會非常強勁」。

其他即將公布的美國經濟數據還有周三發布的 3 月工業生產數據，隔天則是初領失業救濟金人數和 3 月新屋開工數據，目前市場越來越擔心川普的關稅政策恐對美國經濟造成損害。

2. 中日經濟數據

中國本周將公佈今年首季國內生產毛額 (GDP) 數據，預計將年增 5.2%，略低於去年第四季的 5.4%。由於中國將今年經濟成長目標設定為 5% 左右，任何經濟疲軟跡象都可能讓決策官員面臨壓力，迫使他們採取更積極的應對措施，例如進一步降息、加大財政刺激力道或是逐步讓人民幣貶值。

周五 (18 日) 出爐的日本 3 月消費者物價指數 (CPI) 料將從 2 月的 3% 升至 3.2%，凸顯持續存在的潛在價格壓力，這可能會使日本央行 (BOJ) 政策前景變得更複雜。目前，BOJ 正試圖在通膨控制與外部成長風險，尤其是美國總統川普的關稅措施之間取得平衡。目前市場預期 BOJ 本月底不會進一步升息，且今年剩下時間都將讓利率維持在 0.5% 不變。

3. 歐亞各國央行利率決議

儘管美國宣布緩徵關稅 90 天，但由於此舉仍對其他國家經濟成長構成風險，市場普遍預期歐洲央行 (ECB) 周四 (17 日) 將再度降息 1 碼至 2.25%。德國復興信貸銀行 (KfW) 首席經濟學家 Dirk Schumacher 出具研究報告指出，通膨形勢較上次會議進一步改善，服務業通膨目前呈現更顯著的下降，但經濟成長下行風險的攀升，將為再次調降政策利率做好準備。

加拿大央行周三 (16 日) 也將公布最新利率決定，大多數人預估在連 7 次降息後，將維持關鍵政策利率於 2.75% 不變，但鑑於美國關稅威脅，加國央行再次降息機率越來越大。

在亞洲，南韓央行 (BOK) 周四亦將公布利率決議，市場普遍預估將在 2.75% 按兵不動，即使少數經濟學家認為還有再次降息刺激經濟成長的空間。

4. 美股財報季

美國企業財報季下周繼續進行，高盛、美國銀行和花旗等美國主要銀行將發布重要財報，串流媒體巨頭網飛 (Netflix) 也將公布今年首季業績成績單。

