世德11月及12月營收將可續創新高 估全年營收突破20億元

汽車扣件廠世德工業 (2066) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，董事長陳光裕指出，併購德國大廠 MMG 後，營收自 7 月起跳增，但因認列 MMG 虧損侵蝕，使得第三季獲利低於預期，隨著 MMG 第四季出貨順利下，單季可望回升，世德 11 月及 12 月營收會持續創新高；法人估，世德今年營收可望突破 20 億元，每股盈餘上看 5 元。世德前三季營收為 12.92 億元，稅前淨利為 1.46 億元，稅後淨利 1.27 億元，每股盈餘 3.5 元，略低於去年同期的 3.54 元。其中第三季毛利率為 27%，相較上半年 25% 提升。



陳光裕坦言，世德第三季獲利確實是被德國 MMG 影響，加上營業費用也較高，但這是短暫現象，第四季在生產順利解決後，將可回到正成長。



世德今年 7 月併購德國大廠 Max Mothes GmbH（MMG）51%，該公司擁有 200 名員工，年營收 15 億元，陳光裕說，MMG 公司毛利率比世德去年平均 26% 高，但因設備、模具、材料及初期良率改善等，費用也相對高，未來順利生產後，毛利會往上跳增。



世德 10 月營收 2.28 億元續創新高，月增 0.33%，年增 117.28%。累計前 10 月營收為 15.22 億元，年成長 38.21%。



產品應用上，汽車佔營收比重為 30%，機械及農機分別為 19% 及 21%，風力 / 能源 18%，運輸車輛為 12%。



陳光裕指出，合併前美洲客戶佔營收比重 80%，歐洲市場僅 20%，合併後歐洲大增至 60%，盼未來能將歐美市場的佔比平均。目前世德風力、大型工具機及運輸車輛為 8-10%，併購後將可拉升至上看 15%，而原本佔比 75% 的汽車將降至 55-65%。



法人估，世德今年營收可望突破 20 億元，每股盈餘上看 5 元。

