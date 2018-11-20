美股最後的「救命稻草」：G20峰會和聯準會

「美股已經處於熊市中了！」當摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 發出如此振聾發聵的警告時，美股還有機會反彈嗎？

一些華爾街分析人士給出的答案是：有。

距離年底僅剩最後兩個月之際，有望給美股回升力量的因素包括：潛在的聯準會暫停升息、貿易局勢緩和、零售巨頭傳出銷售利多等。

聯準會

包括聯準會主席鮑威爾在內的多位聯準會官員上周發表講話，談及美國經濟放緩的風險，似乎是在暗示升息速度有可能調整，由此激發出市場的相關預期。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 認為，聯準會口風出現了微妙變化，聯準會政策決定要看數據，而美國經濟表現不錯，因此依然會漸進升息。

交銀國際研究部主管洪灝解讀稱，這種調整往往是周期放緩的確認。這個時候，不能升息和快速升息一樣有傷害。

彭博社援引 Pacific Life Fund Advisors 資產配置負責人 Max Gokhman 直言：鮑威爾可能在 12 月份給美股帶來幫助。

但有一點需要注意：無論聯準會下個月有沒有升息，對於美股而言似乎都是很棘手的情況。這是一把雙刃劍。

Max Gokhman 表示，如果下月不升息，那就意味著聯準會相信美國經濟增長正在放緩。這對於股市長期前景來說顯然不是好事，會觸發投資者進一步拋售。

「如果聯準會繼續走下去（升息），那隻會是一根越收越緊的繩索。」他警告說。

貿易局勢與 G20 峰會

一些分析師認為，這波美股拋售在很大程度上要歸結於國際貿易形勢，Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 將貿易局勢列為首要關注點。

普遍來看，市場高度關注將於本月底、下月初將於阿根廷舉行的 G20 領導人峰會。

京東金融副總裁、首席經濟學家沈建光認為，本月 G20 領導人的會面可以說是貿易戰降溫的難得時間窗口。

預計任何能推動貿易局勢向着利多方向發展的消息都有利於提振股市。本月初中美兩國領導人通電話傳出積極消息，當時刺激了美股和離岸人民幣齊齊大漲。

儘管近日也傳出一些為 G20 蒙上陰影的消息，但按照沈建光之前的觀點：越是悲觀，往往說明事態越嚴重；預期越低，往往越是有談判的希望。其實，當前大部分人對貿易局勢緩和並未抱有太高期望。

企業盈利

分析師們普遍對美國上市公司的盈利問題並沒有過於悲觀。

華爾街見聞提及，高盛分析師 Charles P. Himmelberg 等人認為，企業盈利問題將是主導 2019 年的十大投資主題之一。相比於利率走高可能施壓企業償債能力的市場普遍憂慮，高盛更擔心盈利增長放緩導致企業資產負債表惡化。

高盛美國策略團隊預計，美國上市公司的每股盈利可能從 2018 年的 23% 放緩至 2019 年的 6%，2020 年進一步放緩至 4%。

Clarity Financial 經濟學家 Lance Roberts 認為，美股接連調整的重要原因就是企業的減稅紅利已經耗盡了。

「儘管公司利潤的確增長了，但是有效稅率這一極小的調整幅度，可能就是為何這次減稅效應消失如此之快的原因。」Lance Roberts 在昨日文章中這樣寫道。

科技股反彈

科技股在過去很長一段時間內（大體上從 4 月到 9 月）都頗為強勢，以致於能夠忽略利空的宏觀消息。但現在，情況明顯不一樣了。

華爾街見聞提及，隨著周一蘋果公司股價正式進入技術性熊市， 被稱為「FAANG」的美國五大科技股全部跌入熊市區間，較各自 52 周高點跌逾 20%，市值合計蒸發兆美元。

彭博社引述 Regent Atlantic 研究部門經理 Andy Kapyrin 的觀點發文稱，之前科技股不對利空消息作反應，是因為投資者並不將科技股與其他資產混在一起。現在，他們不僅將二者混合，還使出了更大力量來拋售科技股。

Andy Kapyrin 之所以這麼說，大概是因為科技股是美股流動性最好的板塊之一，在股市下挫時相對容易拋售，而且很多人持有很大的科技股倉位。

眼看着感恩節、聖誕節、新年等假日零售旺季即將來臨，諸如蘋果公司、亞馬遜等科技巨頭也要經受更多考驗了。

「如果科技公司能夠在未來兩個月內掃清業績增長陰霾，我們可能會看到整個板塊走勢逆轉。」Andy Kapyrin 表示。